RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3965396639673968

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 30
зростуть більш як на 10%
7%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
3
знизяться в межах 10%
23%
7
знизяться на 10-25%
37%
11
знизяться на 25%-50%
20%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:33

  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Это в течение года?
reus
 
Повідомлень: 3584
З нами з: 21.03.12
Подякував: 260 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:35

  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.
чтобы на больничку было еще веселее выходить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14714
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 4334 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:35

  reus написав:
  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Это в течение года?
да, но я читала в первом чтении, что они реально опубликуют - неведомо.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 404
З нами з: 06.05.18
Подякував: 133 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На данный момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние", - сказал он.

По его словам, Украина планирует получить в этом году от МВФ приблизительно 3,5 млрд долларов. Кроме того, получение программы МВФ позволит разблокировать финансирование Всемирного банка (до 1 млрд долларов), получить макрофинансовую помощь от ЕС (1,7 млрд евро).

У кого "куркулятор" под рукой. Сколько бумаги допечатают и какой будет курс под елочку?
xio13
 
Повідомлень: 487
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:19

  vhata написав:
  reus написав:
  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Это в течение года?
да, но я читала в первом чтении, что они реально опубликуют - неведомо.

Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить.

Зебилы, одним словом

https://buh.ligazakon.net/news/189033_n ... elichatsya

Почитайте, волосы на жепе дыбом
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 22 тра, 2020 01:22, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 06.03.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:21

  investorkiev написав:
  vhata написав:
  reus написав:Это в течение года?
да, но я читала в первом чтении, что они реально опубликуют - неведомо.

Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить.

Зебилы, одним словом

Дави спекулянтов! Весна придет - налогооблагать будем!
airmax78
 
Повідомлень: 34506
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:44

  airmax78 написав:Дави спекулянтов! Весна придет - налогооблагать будем!

давно пора.
еще бы подоходный с ренты научились взыскивать без суда и следствия - и остались бы в памяти благодарных потомков.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14714
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 4334 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 3965396639673968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18434 3009471
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 21:32
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13271
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 9651
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.