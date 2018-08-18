Это в течение года?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:33
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:35
чтобы на больничку было еще веселее выходить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:35
да, но я читала в первом чтении, что они реально опубликуют - неведомо.
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На данный момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние", - сказал он.
По его словам, Украина планирует получить в этом году от МВФ приблизительно 3,5 млрд долларов. Кроме того, получение программы МВФ позволит разблокировать финансирование Всемирного банка (до 1 млрд долларов), получить макрофинансовую помощь от ЕС (1,7 млрд евро).
У кого "куркулятор" под рукой. Сколько бумаги допечатают и какой будет курс под елочку?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:19
Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить.
Зебилы, одним словом
Почитайте, волосы на жепе дыбом
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 22 тра, 2020 01:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:21
Дави спекулянтов! Весна придет - налогооблагать будем!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:44
давно пора.
еще бы подоходный с ренты научились взыскивать без суда и следствия - и остались бы в памяти благодарных потомков.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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