Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На данный момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние", - сказал он.
По его словам, Украина планирует получить в этом году от МВФ приблизительно 3,5 млрд долларов. Кроме того, получение программы МВФ позволит разблокировать финансирование Всемирного банка (до 1 млрд долларов), получить макрофинансовую помощь от ЕС (1,7 млрд евро).
У кого "куркулятор" под рукой. Сколько бумаги допечатают и какой будет курс под елочку?
vhata написав:Доброго вечера, коллеги. Хвасталась недавно, задаток дали за дачку, время сделки подходит и начинаю "ерзать", хелп плиз советом - есть местный новостойчик, прерспективный домик цена около 15 за метр, есть пока что выбрать, застройщика знаю - думала что то в стАлицах подобрать, шоб було, но на заречный не хватит, а в бюджетном сегменте голову можно сломать что у вас делается. Буду благодарна за любой совет, метро бориспольская-харьковская-выдубичи - Ваш вариант (денег, даже такие крохи, держать слишком нервно) Заранее сенкс
stas_rst написав:буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.
xio13 написав:У кого "куркулятор" под рукой. Сколько бумаги допечатают и какой будет курс под елочку?
Курс неизвестно поскольку есть огромный спрос на гривну - овгз + бизнес в карантин шиш что заработал. Из минусов - низкая ставка овгз, реально привлечь спекулянта можно пообещав курс входа 28 а выхода 26. Плюсов в этой схеме много, "умные+богатые" будут продавать дорогую валюту, а выкупать дешевую, этот бизнес проще чем металлургия или продажа э/носителей. Благо ЗВР + кредиты позволяют, был бы покупатель по 29. Не зря министр распинался про курс 30 в пользу моей версии.
zРадио написав:Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса
а выигравших от остановки мультипликатора нет, если не считать за выигрыш покупку сданого новостроя в столице по 750$/m2 или других активов аля премиум джип не первой свежести. Тут писали про новую почту, 8 раз за карантин покупал комплектующие, ни разу на нп не видел очереди, (обычно вечером 5-10 чел. тёрлось когда приезжала машина с посылками). Стеллажи полупустые.
zРадио написав:Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом.
сегментация будет по категориям а) деньги это бумажки которые обесцениваются (надо что-то купить) б) киевская недвижимость всегда в цене в) налетай подешевело г) остальные.