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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3965396639673968

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 31
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
3
знизяться в межах 10%
23%
7
знизяться на 10-25%
39%
12
знизяться на 25%-50%
19%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:33

  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Это в течение года?
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:35

  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.
чтобы на больничку было еще веселее выходить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:35

  reus написав:
  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Это в течение года?
да, но я читала в первом чтении, что они реально опубликуют - неведомо.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На данный момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние", - сказал он.

По его словам, Украина планирует получить в этом году от МВФ приблизительно 3,5 млрд долларов. Кроме того, получение программы МВФ позволит разблокировать финансирование Всемирного банка (до 1 млрд долларов), получить макрофинансовую помощь от ЕС (1,7 млрд евро).

У кого "куркулятор" под рукой. Сколько бумаги допечатают и какой будет курс под елочку?
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:19

  vhata написав:
  reus написав:
  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Это в течение года?
да, но я читала в первом чтении, что они реально опубликуют - неведомо.

Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить.

Зебилы, одним словом

https://buh.ligazakon.net/news/189033_n ... elichatsya

Почитайте, волосы на жепе дыбом
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 22 тра, 2020 01:22, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:21

  investorkiev написав:
  vhata написав:
  reus написав:Это в течение года?
да, но я читала в первом чтении, что они реально опубликуют - неведомо.

Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить.

Зебилы, одним словом

Дави спекулянтов! Весна придет - налогооблагать будем!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:44

  airmax78 написав:Дави спекулянтов! Весна придет - налогооблагать будем!

давно пора.
еще бы подоходный с ренты научились взыскивать без суда и следствия - и остались бы в памяти благодарных потомков.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 02:04

  vhata написав:Доброго вечера, коллеги. Хвасталась недавно, задаток дали за дачку, время сделки подходит и начинаю "ерзать", хелп плиз советом
- есть местный новостойчик, прерспективный домик цена около 15 за метр, есть пока что выбрать, застройщика знаю
- думала что то в стАлицах подобрать, шоб було, но на заречный не хватит, а в бюджетном сегменте голову можно сломать что у вас делается. Буду благодарна за любой совет, метро бориспольская-харьковская-выдубичи
- Ваш вариант (денег, даже такие крохи, держать слишком нервно)
Заранее сенкс

ЖК Ревуцкий
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 03:51

  vitaliian написав:
  stas_rst написав:буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.


Склад можно арендовать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 05:44

  xio13 написав:У кого "куркулятор" под рукой. Сколько бумаги допечатают и какой будет курс под елочку?

Курс неизвестно поскольку есть огромный спрос на гривну - овгз + бизнес в карантин шиш что заработал. Из минусов - низкая ставка овгз, реально привлечь спекулянта можно пообещав курс входа 28 а выхода 26. Плюсов в этой схеме много, "умные+богатые" будут продавать дорогую валюту, а выкупать дешевую, этот бизнес проще чем металлургия или продажа э/носителей. Благо ЗВР + кредиты позволяют, был бы покупатель по 29. Не зря министр распинался про курс 30 в пользу моей версии.

  zРадио написав:Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса

а выигравших от остановки мультипликатора нет, если не считать за выигрыш покупку сданого новостроя в столице по 750$/m2 или других активов аля премиум джип не первой свежести. Тут писали про новую почту, 8 раз за карантин покупал комплектующие, ни разу на нп не видел очереди, (обычно вечером 5-10 чел. тёрлось когда приезжала машина с посылками). Стеллажи полупустые.

  zРадио написав:Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом.
сегментация будет по категориям а) деньги это бумажки которые обесцениваются (надо что-то купить) б) киевская недвижимость всегда в цене в) налетай подешевело г) остальные.
vitaliian
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