Додано: П'ят 22 тра, 2020 05:44

xio13 написав: У кого "куркулятор" под рукой. Сколько бумаги допечатают и какой будет курс под елочку? У кого "куркулятор" под рукой. Сколько бумаги допечатают и какой будет курс под елочку?

zРадио написав: Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса

zРадио написав: Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом. Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом.

Курс неизвестно поскольку есть огромный спрос на гривну - овгз + бизнес в карантин шиш что заработал. Из минусов - низкая ставка овгз, реально привлечь спекулянта можно пообещав курс входа 28 а выхода 26. Плюсов в этой схеме много, "умные+богатые" будут продавать дорогую валюту, а выкупать дешевую, этот бизнес проще чем металлургия или продажа э/носителей. Благо ЗВР + кредиты позволяют, был бы покупатель по 29. Не зря министр распинался про курс 30 в пользу моей версии.а выигравших от остановки мультипликатора нет, если не считать за выигрыш покупку сданого новостроя в столице по 750$/m2 или других активов аля премиум джип не первой свежести. Тут писали про новую почту, 8 раз за карантин покупал комплектующие, ни разу на нп не видел очереди, (обычно вечером 5-10 чел. тёрлось когда приезжала машина с посылками). Стеллажи полупустые.сегментация будет по категориям а) деньги это бумажки которые обесцениваются (надо что-то купить) б) киевская недвижимость всегда в цене в) налетай подешевело г) остальные.