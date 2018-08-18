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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3966396739683969

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 32
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
4
знизяться в межах 10%
22%
7
знизяться на 10-25%
38%
12
знизяться на 25%-50%
19%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:45

  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Посмотрите продажи по переуступке на ОЛХ.
Продавцы уже толкаются логтями.

Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

ок, а багато таких, хто три квартири продає за календарний рік ? навіть якщо дві в році - варіант грудень-січень виводить на 5% за дві квартири, та й то - у наступному після першого продажу році :) 0 грудень + 0 січень + 5 грудень2 і т.д.
першочергово, це схема наповнення б"юджету на фізособах, на яких реєструють усі квартири в будинку/комплексі. От там при оформлення купівлі-продажу "другим" власникам після забудовника буде гемор. ІМХО
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:01

  UA написав:Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.


абсолютно согласен, но кому вы это пишите? и где?)
с таким же успехом можно писать о философии чайлдфри на кидстафе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:21

  kingkongovets написав:
  UA написав:Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.


абсолютно согласен, но кому вы это пишите? и где?)
с таким же успехом можно писать о философии чайлдфри на кидстафе

Японцы по этому поводу говорят "Прежде чем выразить человеку свое мнение, подумай о том, в состоянии ли он его принять"
UA
 
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  #<1 ... 3966396739683969
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