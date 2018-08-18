Посмотрите продажи по переуступке на ОЛХ.
Продавцы уже толкаются логтями.
Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:45
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ок, а багато таких, хто три квартири продає за календарний рік ? навіть якщо дві в році - варіант грудень-січень виводить на 5% за дві квартири, та й то - у наступному після першого продажу році 0 грудень + 0 січень + 5 грудень2 і т.д.
першочергово, це схема наповнення б"юджету на фізособах, на яких реєструють усі квартири в будинку/комплексі. От там при оформлення купівлі-продажу "другим" власникам після забудовника буде гемор. ІМХО
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:01
абсолютно согласен, но кому вы это пишите? и где?)
с таким же успехом можно писать о философии чайлдфри на кидстафе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:21
Японцы по этому поводу говорят "Прежде чем выразить человеку свое мнение, подумай о том, в состоянии ли он его принять"
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