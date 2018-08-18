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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39673968396939703971>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 33
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
4
знизяться в межах 10%
24%
8
знизяться на 10-25%
36%
12
знизяться на 25%-50%
18%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:01

  UA написав:Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.


абсолютно согласен, но кому вы это пишите? и где?)
с таким же успехом можно писать о философии чайлдфри на кидстафе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:21

  kingkongovets написав:
  UA написав:Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.


абсолютно согласен, но кому вы это пишите? и где?)
с таким же успехом можно писать о философии чайлдфри на кидстафе

Японцы по этому поводу говорят "Прежде чем выразить человеку свое мнение, подумай о том, в состоянии ли он его принять"
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:56

Осталось только решить что такое топовые локации в Киеве. Для кого-то и ВДНХ с Осокорками топовые локации.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:05

  airmax78 написав:Осталось только решить что такое топовые локации в Киеве. Для кого-то и ВДНХ с Осокорками топовые локации.
как минимум возле метро красная или синяя ветка. Для меня топовая локация голосеево-теремки, огромные зеленые зоны, на метро до майдана 15 минут. Чем ближе к конечной тем утром проще войти в вагон. Если арендатор на авто чтоб рядом было место для парковки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Осталось только решить что такое топовые локации в Киеве. Для кого-то и ВДНХ с Осокорками топовые локации.

Так ВДНХ реально топовая, потому что это неиссякаемый поток приезжих студентов лучшего универа страны, а так же нубипа. И они за 5 лет учебы и жизни в общаге настолько привыкают к району, что потом ищут жилье тоже тут.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:20

  airmax78 написав:Осталось только решить что такое топовые локации в Киеве. Для кого-то и ВДНХ с Осокорками топовые локации.

Оболонь уже не топ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:25

  flyman написав:
  airmax78 написав:Осталось только решить что такое топовые локации в Киеве. Для кого-то и ВДНХ с Осокорками топовые локации.

Оболонь уже не топ?

оболонь топ под коммерцию 1е этажи. под жильё дорогой вход а аренда как везде, ничего в той оболони нет чтоб за аренду переплачивать, если это не особняки на набережной.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
Бо сам починаю дивитися - буквально точки виходять - конкретні будинки ...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:31

  airmax78 написав:Осталось только решить что такое топовые локации в Киеве. Для кого-то и ВДНХ с Осокорками топовые локации.

і смердюча територія на ПОХу, на вул. Крушельницької
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ставка налоговой амнистии для недвижимости может быть снижена до 0%
==============
недвига улетает в космос
со всего мира сейчас полетит капитал в украину легализироваться
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