абсолютно согласен, но кому вы это пишите? и где?)
с таким же успехом можно писать о философии чайлдфри на кидстафе
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:01
абсолютно согласен, но кому вы это пишите? и где?)
с таким же успехом можно писать о философии чайлдфри на кидстафе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:21
Японцы по этому поводу говорят "Прежде чем выразить человеку свое мнение, подумай о том, в состоянии ли он его принять"
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:56
Осталось только решить что такое топовые локации в Киеве. Для кого-то и ВДНХ с Осокорками топовые локации.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:05
как минимум возле метро красная или синяя ветка. Для меня топовая локация голосеево-теремки, огромные зеленые зоны, на метро до майдана 15 минут. Чем ближе к конечной тем утром проще войти в вагон. Если арендатор на авто чтоб рядом было место для парковки.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так ВДНХ реально топовая, потому что это неиссякаемый поток приезжих студентов лучшего универа страны, а так же нубипа. И они за 5 лет учебы и жизни в общаге настолько привыкают к району, что потом ищут жилье тоже тут.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:20
Оболонь уже не топ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:25
оболонь топ под коммерцию 1е этажи. под жильё дорогой вход а аренда как везде, ничего в той оболони нет чтоб за аренду переплачивать, если это не особняки на набережной.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
Бо сам починаю дивитися - буквально точки виходять - конкретні будинки ...
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:31
і смердюча територія на ПОХу, на вул. Крушельницької
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ставка налоговой амнистии для недвижимости может быть снижена до 0%
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недвига улетает в космос
со всего мира сейчас полетит капитал в украину легализироваться
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