Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:44

vhata написав: Vlad442 написав: Нужно сравнивать что покажет лучший результат на дистанции в полгода, например. Нужно сравнивать что покажет лучший результат на дистанции в полгода, например. Утвердилась в одной теории - ВСЕГДА покупать ликвидный объект, даже если гораздо дороже менее ликвидного. Не хватает - вообще не покупать.



Болтается в продаже, третий месяц, квартира с дисконтом 30%, досталась по наследству, не могу продать НИКАК, нестандарт, деревянные перекрытия, старый фонд, покупатель в стопоре - приходит, смотрит, все нравится и пропадает... Окупаемость 80 аренд! Утвердилась в одной теории -, даже если гораздо дорожеликвидного. Не хватает - вообще не покупать.Болтается в продаже, третий месяц, квартира с дисконтом 30%, досталась по наследству, не могу продать НИКАК, нестандарт, деревянные перекрытия, старый фонд, покупатель в стопоре - приходит, смотрит, все нравится и пропадает... Окупаемость 80 аренд!

UA написав: vhata написав: 1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%. 1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Посмотрите продажи по переуступке на ОЛХ.

Продавцы уже толкаются логтями.



Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях. Посмотрите продажи по переуступке на ОЛХ.Продавцы уже толкаются логтями.Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.

Я бы относил такой объект к звездам коллекции. К концу 26-ого года он полностью окупится и продавать не нужно будет.Если не можете продать, значит неправильно оцениваете цену. Продается все.Эврика это сверхвостребованный объект в топовой локации?При инвестировании личные стеререотипы и предпочтения часто играют злую шутку. Я тоже на этом прогорал, когда переплачивал за однушки возле метро, а потом как-то купил приятную однушку в ж*** мира и, внезапно, она стала сдаваться за хорошие деньги и обеспечивать лучшую рентабельность. Просто потому что в этой локации нет достаточного предложения квартир со свежим ремонтом, нет конкуренции, а спрос есть, потому что у многих людей есть привязка к этому району.Знаю человека, который осознанно скупает недооцененные объекты в плохих локациях, без ремонта, деревянные перекрытия, приводит их за 5 коп своими силами в рабочее состояние и сдает немного дешевле рынка. Рентабельность намного выше, чем у тех, кто идет за трендом, уже все давно окупилось, пока остальные трясутся над модными ремонтами и ждут денежного ценителя. Вакантность нулевая - люди живут годам и передают объекты из рук в руки. Когда придет время продавать он тоже много не потеряет. Дешево купил, дешево продал. Спрос на дешевое жилье на порядок больше, чем на дорогое.