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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:33
UA написав: vhata написав:
1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.
Посмотрите продажи по переуступке на ОЛХ.
Продавцы уже толкаются логтями.
Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.
Про падіння рокети КРЖН на голови "рокетчиків" - тут вже писано-переписано.
Проте не всі хочуть вірити в нову реальність.
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Дави спекулянтов! Весна придет - налогооблагать будем!
давно пора.
еще бы подоходный с ренты научились взыскивать без суда и следствия - и остались бы в памяти благодарных потомков.
Спочатку варто би ввести "нульові" декларації і розібратись, на які кошти судді, прокурори, чиновники і бізнесмєни купляють собі квартири в центрі Києва та маєтки під Києвом. "Риба з голови гниє" - в курсі?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 22 тра, 2020 10:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:36
PS4 написав:
ставка налоговой амнистии для недвижимости может быть снижена до 0%
==============
недвига улетает в космос
со всего мира сейчас полетит капитал в украину легализироваться
я думаю, це краще, чим розпродаж землi
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:40
Puente написав:
А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
Бо сам починаю дивитися - буквально точки виходять - конкретні будинки ...
Не існує ніякого універсального топу насправді.
Це все справа звички, місця роботи і наявності автомобіля.
В кожного району є свої переваги та недоліки. Якісь райони виключно під машину, якісь виключно під метро, якісь впринципі комбіновані. Але реально все залежить від того - що треба від квартири і хто в ній буде жити.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:42
Puente написав:
А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
а какие у вас требования? мне нравится район от метро голосеево до голосеевского монастыря, там лес и холмы, чем-то на Крым похоже...
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 22 тра, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:44
vhata написав: Vlad442 написав:
Нужно сравнивать что покажет лучший результат на дистанции в полгода, например.
Утвердилась в одной теории - ВСЕГДА покупать ликвидный объект
, даже если гораздо дороже менее
ликвидного. Не хватает - вообще не покупать.
Болтается в продаже, третий месяц, квартира с дисконтом 30%, досталась по наследству, не могу продать НИКАК, нестандарт, деревянные перекрытия, старый фонд, покупатель в стопоре - приходит, смотрит, все нравится и пропадает... Окупаемость 80 аренд!
Я бы относил такой объект к звездам коллекции. К концу 26-ого года он полностью окупится и продавать не нужно будет.
Если не можете продать, значит неправильно оцениваете цену. Продается все.
UA написав: vhata написав:
1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.
Посмотрите продажи по переуступке на ОЛХ.
Продавцы уже толкаются логтями.
Напишу в 30-й раз Под аренду держать только сверхвостребованные объекты только в топовых локациях.
Эврика это сверхвостребованный объект в топовой локации?
При инвестировании личные стеререотипы и предпочтения часто играют злую шутку. Я тоже на этом прогорал, когда переплачивал за однушки возле метро, а потом как-то купил приятную однушку в ж*** мира и, внезапно, она стала сдаваться за хорошие деньги и обеспечивать лучшую рентабельность. Просто потому что в этой локации нет достаточного предложения квартир со свежим ремонтом, нет конкуренции, а спрос есть, потому что у многих людей есть привязка к этому району.
Знаю человека, который осознанно скупает недооцененные объекты в плохих локациях, без ремонта, деревянные перекрытия, приводит их за 5 коп своими силами в рабочее состояние и сдает немного дешевле рынка. Рентабельность намного выше, чем у тех, кто идет за трендом, уже все давно окупилось, пока остальные трясутся над модными ремонтами и ждут денежного ценителя. Вакантность нулевая - люди живут годам и передают объекты из рук в руки. Когда придет время продавать он тоже много не потеряет. Дешево купил, дешево продал. Спрос на дешевое жилье на порядок больше, чем на дорогое.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:44
Santehnik написав: Puente написав:
А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
Бо сам починаю дивитися - буквально точки виходять - конкретні будинки ...
Не існує ніякого універсального топу насправді.
Це все справа звички, місця роботи і наявності автомобіля.
В кожного району є свої переваги та недоліки. Якісь райони виключно під машину, якісь виключно під метро, якісь впринципі комбіновані. Але реально все залежить від того - що треба від квартири і хто в ній буде жити.
Якби Ви пожили рік-два на ДВРЗ, в іпенях за проспектом Науки, на Петропавлівській чи Софійській Борщагівці - краще зрозуміли би, чого варта хороша логістика.
Vlad442 написав:
Знаю человека, который осознанно скупает недооцененные объекты в плохих локациях, без ремонта, деревянные перекрытия, приводит их за 5 коп своими силами в рабочее состояние и сдает немного дешевле рынка. Рентабельность намного выше, чем у тех, кто идет за трендом, уже все давно окупилось, пока остальные трясутся над модными ремонтами и ждут денежного ценителя. Вакантность нулевая - люди живут годам и передают объекты из рук в руки. Когда придет время продавать он тоже много не потеряет. Дешево купил, дешево продал. Спрос на дешевое жилье на порядок больше, чем на дорогое.
Ви що??? Наші естети гірко плачуть від кондиціонерів на фасадах і дизайну старих МОПів!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:47
Vlad442 написав:
При инвестировании личные стеререотипы и предпочтения часто играют злую шутку. Я тоже на этом прогорал, когда переплачивал за однушки возле метро, а потом как-то купил приятную однушку в ж*** мира и, внезапно, она стала сдаваться за хорошие деньги и обеспечивать лучшую рентабельность. Просто потому что в этой локации нет достаточного предложения квартир со свежим ремонтом, нет конкуренции, а спрос есть, потому что у многих людей есть привязка к этому району.
Ну вот первая версия Науки 58 от ДБК это пример жутко недооцененного комплекса. На него мало кто смотрел из-за того что там нет метро, но по факту если жить там и ездить на авто это бомба - шикарный вид из окон, 15 минут и ты в центре города, гаражи прямо через дорогу, а прайс как у ипеней.
Сейчас тернопольские там строят монолит и стало уже не так интересно - нет дефолтного ремонта от застройщика, цена чуть повыше стала.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:48
Frant написав:
Софійській Борщагівці - краще зрозуміли би, чого варта хороша логістика.
это жесть узенькая дорога и вечная пробка перед кольцевой, но я знал как объехать частным сектором прямо на просп. Победы.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:54
Puente написав:
А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
Для проживания топ не в Киеве.
Киев достаточно грязный переполненный город для жизни, имеющий коммунальные и инфраструктурные проблемы.
Если бы я выбирал город именно для жизни, я бы выбрал областной центр с развитой медициной, недорогой недвижимостью и в паре часов езды до Киева, если захотелось на концерт съездить или на отдых полететь. Или ближний пригород Киева, но не городок для ночевки между поездками в Киев, а самодостаточный райцентр типа Борисполя.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:54
При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - 300- 500 дол/міс.
Santehnik написав:
но по факту если жить там и ездить на авто это бомба - шикарный вид из окон, 15 минут и ты в центре города, гаражи прямо через дорогу, а
Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 22 тра, 2020 11:04, всього редагувалось 4 разів.
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