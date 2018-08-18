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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:56
vitaliian написав: Puente написав:
А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
а какие у вас требования? мне нравится район от метро голосеево до голосеевского монастыря, там лес и холмы, чем-то на Крым похоже...
Та які вимоги - абстрактні . Ідеал можна все життя шукати і помилитися .
Ну - там раніше мені теж подобалося (виріс на Ломоносова ) . Але зараз там теж все потихеньку погіршується . Старий фонд старіє , новий не там ... Дороги вузькі забиті .
Метро , звичайно , ситуацію покращило добряче ...
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:59
Frant написав:
Якби Ви пожили рік-два на ДВРЗ, в іпенях за проспектом Науки, на Петропавлівській чи Софійській Борщагівці - краще зрозуміли би, чого варта хороша логістика.
Я ж кажу - все дуже і дуже відносно. Логістика має не тільки початкову, але і кінцеву точку і від цього все залежить.
Якщо людина працює в Академмістечку, то їй навіть Софіївська Борщагівка буде значно зручніше ніж скажімо Поділ, при тому що різниця у вартості житла буде колосальна.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:03
Santehnik написав: Frant написав:
Якби Ви пожили рік-два на ДВРЗ, в іпенях за проспектом Науки, на Петропавлівській чи Софійській Борщагівці - краще зрозуміли би, чого варта хороша логістика.
Я ж кажу - все дуже і дуже відносно. Логістика має не тільки початкову, але і кінцеву точку і від цього все залежить.
Якщо людина працює в Академмістечку, то їй навіть Софіївська Борщагівка буде значно зручніше ніж скажімо Поділ, при тому що різниця у вартості житла буде колосальна.
Звісно, якщо людина живе на ДВРЗ і працює на ДВРЗ- то їй там добре.
Проте є нюанси.
Ви самі коли в останній раз були на ДВРЗ?
Я недавно для інтересу проїхався туди))) Подивився на нерухомість, на місцеву "непитущу" публіку на лавках)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:04
Puente написав: vitaliian написав: Puente написав:
А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
а какие у вас требования? мне нравится район от метро голосеево до голосеевского монастыря, там лес и холмы, чем-то на Крым похоже...
Та які вимоги - абстрактні . Ідеал можна все життя шукати і помилитися .
Ну - там раніше мені теж подобалося (виріс на Ломоносова ) . Але зараз там теж все потихеньку погіршується . Старий фонд старіє , новий не там ... Дороги вузькі забиті .
Метро , звичайно , ситуацію покращило добряче ...
тогда топовый район - ваша молодость. Ностальгия злая вещь, согласен что топовых районов в Киеве больше нет, маршрутки богдан и убитые вагоны трамваев своим видом портят любой район.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 22 тра, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:06
Frant написав:
При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - приблизно 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.
Машина - це не раціональна річ, а емоційна. Вона завжди буде збитковіша за громадський транспорт, але люди всеодно її хочуть і хочуть на ній їздити.
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