Frant написав: Santehnik написав: но по факту если жить там и ездить на авто это бомба - шикарный вид из окон, 15 минут и ты в центре города, гаражи прямо через дорогу, а но по факту если жить там и ездить на авто это бомба - шикарный вид из окон, 15 минут и ты в центре города, гаражи прямо через дорогу, а При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - 300- 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.

не всi дружать з калькулятором, та логiкою,

декому краще торчати в Анталii та постити фотки дешевих йогуртiв та риби не всi дружать з калькулятором, та логiкою,декому краще торчати в Анталii та постити фотки дешевих йогуртiв та риби

