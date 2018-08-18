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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39693970397139723973>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 34
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
4
знизяться в межах 10%
24%
8
знизяться на 10-25%
38%
13
знизяться на 25%-50%
18%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:56

  vitaliian написав:
  Puente написав:А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
а какие у вас требования? мне нравится район от метро голосеево до голосеевского монастыря, там лес и холмы, чем-то на Крым похоже...


Та які вимоги - абстрактні . Ідеал можна все життя шукати і помилитися .
Ну - там раніше мені теж подобалося (виріс на Ломоносова ) . Але зараз там теж все потихеньку погіршується . Старий фонд старіє , новий не там ... Дороги вузькі забиті .
Метро , звичайно , ситуацію покращило добряче ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:59

  Frant написав:Якби Ви пожили рік-два на ДВРЗ, в іпенях за проспектом Науки, на Петропавлівській чи Софійській Борщагівці - краще зрозуміли би, чого варта хороша логістика.

Я ж кажу - все дуже і дуже відносно. Логістика має не тільки початкову, але і кінцеву точку і від цього все залежить.
Якщо людина працює в Академмістечку, то їй навіть Софіївська Борщагівка буде значно зручніше ніж скажімо Поділ, при тому що різниця у вартості житла буде колосальна.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:03

  Santehnik написав:
  Frant написав:Якби Ви пожили рік-два на ДВРЗ, в іпенях за проспектом Науки, на Петропавлівській чи Софійській Борщагівці - краще зрозуміли би, чого варта хороша логістика.

Я ж кажу - все дуже і дуже відносно. Логістика має не тільки початкову, але і кінцеву точку і від цього все залежить.
Якщо людина працює в Академмістечку, то їй навіть Софіївська Борщагівка буде значно зручніше ніж скажімо Поділ, при тому що різниця у вартості житла буде колосальна.


Звісно, якщо людина живе на ДВРЗ і працює на ДВРЗ- то їй там добре.
Проте є нюанси.

Ви самі коли в останній раз були на ДВРЗ?
Я недавно для інтересу проїхався туди))) Подивився на нерухомість, на місцеву "непитущу" публіку на лавках)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:04

  Puente написав:
  vitaliian написав:
  Puente написав:А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
а какие у вас требования? мне нравится район от метро голосеево до голосеевского монастыря, там лес и холмы, чем-то на Крым похоже...


Та які вимоги - абстрактні . Ідеал можна все життя шукати і помилитися .
Ну - там раніше мені теж подобалося (виріс на Ломоносова ) . Але зараз там теж все потихеньку погіршується . Старий фонд старіє , новий не там ... Дороги вузькі забиті .
Метро , звичайно , ситуацію покращило добряче ...
тогда топовый район - ваша молодость. Ностальгия злая вещь, согласен что топовых районов в Киеве больше нет, маршрутки богдан и убитые вагоны трамваев своим видом портят любой район.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 тра, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - приблизно 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.

Машина - це не раціональна річ, а емоційна. Вона завжди буде збитковіша за громадський транспорт, але люди всеодно її хочуть і хочуть на ній їздити.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:12

  Santehnik написав:
  Frant написав:При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - приблизно 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.

Машина - це не раціональна річ, а емоційна. Вона завжди буде збитковіша за громадський транспорт, але люди всеодно її хочуть і хочуть на ній їздити.

стереотип. Живёте вы на южной борщаговке (рынок днипро) а работаете на софиевской (петропавловской, академгородке), локации вроде рядом а прямого сообщения нет. Общ. транспорт в Киеве крайне непродуман. Машина экономит время и нервы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:стереотип. Живёте вы на южной борщаговке (рынок днипро) а работаете на софиевской (петропавловской, академгородке), локации вроде рядом а прямого сообщения нет. Общ. транспорт в Киеве крайне непродуман. Машина экономит время и нервы.

По этому кейсу согласен, более того ввиду небольших пробегов машина будет не сильно затратной.
Но дофига кейсов когда машина время не экономит из-за пробок, но человек соглашается на потери времени ради того что бы скажем сидеть в тепле и слушать музыку, а не шастать по метро.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:24

  Frant написав:
  Santehnik написав:но по факту если жить там и ездить на авто это бомба - шикарный вид из окон, 15 минут и ты в центре города, гаражи прямо через дорогу, а
При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - 300- 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.

не всi дружать з калькулятором, та логiкою,
декому краще торчати в Анталii та постити фотки дешевих йогуртiв та риби
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Но дофига кейсов когда машина время не экономит из-за пробок, но человек соглашается на потери времени ради того что бы скажем сидеть в тепле и слушать музыку, а не шастать по метро.
в центр и на подол машиной стараюсь не соваться, то же касается петровки.
  flyman написав:не всi дружать з калькулятором, та логiкою,

тут важны ценности, кто ради чего живёт. в своих ценностях даже блондинка хорошо разбирается без калькулятора.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 тра, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев никогда не станет нормальным городом:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/22/7252708/
Окружний адмінсуд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.

Позов про скасування відповідного розпорядження КМДА подали 6 фізичних осіб. :mrgreen:
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