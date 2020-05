Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:45

airmax78 написав: Santehnik написав: Frant написав: При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - приблизно 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою. При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - приблизно 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.

Машина - це не раціональна річ, а емоційна. Вона завжди буде збитковіша за громадський транспорт, але люди всеодно її хочуть і хочуть на ній їздити. Машина - це не раціональна річ, а емоційна. Вона завжди буде збитковіша за громадський транспорт, але люди всеодно її хочуть і хочуть на ній їздити.

То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина. То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.

хто немав, той не мае,

а хто мав той мае далi.

Нiчого не змiнилося. хто немав, той не мае,а хто мав той мае далi.Нiчого не змiнилося.

