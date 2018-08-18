Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
Для проживания топ не в Киеве. Киев достаточно грязный переполненный город для жизни, имеющий коммунальные и инфраструктурные проблемы. Если бы я выбирал город именно для жизни, я бы выбрал областной центр с развитой медициной, недорогой недвижимостью и в паре часов езды до Киева, если захотелось на концерт съездить или на отдых полететь. Или ближний пригород Киева, но не городок для ночевки между поездками в Киев, а самодостаточный райцентр типа Борисполя.
Проблема только в том, что ближайший такой областной центр находится в другом измерении и попасть туда можно только через волшебный шкаф.
Frant написав:При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - приблизно 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.
Машина - це не раціональна річ, а емоційна. Вона завжди буде збитковіша за громадський транспорт, але люди всеодно її хочуть і хочуть на ній їздити.
То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.
Окружний адмінсуд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.
Позов про скасування відповідного розпорядження КМДА подали 6 фізичних осіб.
Ипануццо. С другой стороны, теперь есть повод провести общественные слушания и сделать все по закону.
Frant написав:При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - приблизно 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.
Машина - це не раціональна річ, а емоційна. Вона завжди буде збитковіша за громадський транспорт, але люди всеодно її хочуть і хочуть на ній їздити.
То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.
хто немав, той не мае, а хто мав той мае далi. Нiчого не змiнилося.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.
Таксисты в карантин неплохо так снизили цены, и хватали заказы через 10 сек после размещения даже в час пик.
Беда только в том, что стремно садиться в машину, в которой до тебя сидела куча народу к таксисту, который со всем этим народом ездил. Экономим на авто, но потом тратимся на лечение или на место на Лукьяновском кладбище-заповеднике.
Frant написав:При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - 300- 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії.
Дозвольте не погодитись. Живу в Соф.Борщагівці, вартість дороги в центр манівцями через ППБорщагівку - до 1 грн./км - газ. Їжджу щодня зима/літо. Відстань в обидва боки - до 40 км. Витрати на ремонт авто 2008 року + газ/бензин - до 25 тис.грн. Далі математика Є інколи проблеми з часом на дорогу, але максимум година, і я в центрі. Не вводіть в оману нарід, бо сусіди повтікають
Frant написав:При щоденній їзді по Києву - амортизація і бензин на одну машину - приблизно 500 дол/міс. Машина середньої цінової категорії. 500 дол/міс - фактично середня київська ЗП. За ці гроші можна орендувати класне житло всюди, крім центра. З ремонтом, поруч з роботою, поруч з метро, поруч з дитсадком і школою.
Машина - це не раціональна річ, а емоційна. Вона завжди буде збитковіша за громадський транспорт, але люди всеодно її хочуть і хочуть на ній їздити.
То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.
Это все зависит от страны и города проживания, в каком-то Париже легко обойтись без авто, в странах Африки, Украине и США (неожиданно!) - очень тяжело.
airmax78 написав:То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.
Таксисты в карантин неплохо так снизили цены, и хватали заказы через 10 сек после размещения даже в час пик.
Беда только в том, что стремно садиться в машину, в которой до тебя сидела куча народу к таксисту, который со всем этим народом ездил. Экономим на авто, но потом тратимся на лечение или на место на Лукьяновском кладбище-заповеднике.
Жить вообще страшно. Все-равно где Вас догонит вирус, с ним так или иначе встретимся все, дома, в магазине, на работе, на пикниках и т.д., толку с Вашей индивидуальной езды, если Вы потом тесно общаетесь с другими людьми которые не заморачиваются ношением масок, социальной дистанцией, ездят в общественном транспорте, или их близкие, дети так делают и.т.д.
ЗЫ. Вырабатывание привычки не тереть глаза или касаться носа, рта не помытыми руками даже если очень хочется, заняло больше месяца, и это СОЗНАТЕЛЬНО вырабатываемая привычка, и, это далось очень не легко. Как много Вы знаете людей которые хотя бы такую мелочь освоили?