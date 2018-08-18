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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3970397139723973

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 34
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
4
знизяться в межах 10%
24%
8
знизяться на 10-25%
38%
13
знизяться на 25%-50%
18%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:28

  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.


о

Так это если я вчера купил квартиру, то уже завтра могу ее перепродать без налога??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.

За все время карантина машина понадобилась один раз - съездить в офис. Съездил, ушло 3 часа на дорогу с Святошина на левый берег и обратно.
Зато узнал что у нас в очередной раз перед Северным мостом какой-то ремонт затеяли и там полная ж***)
А так, катаюсь себе на лисапете и горя не знаю.
Но это опять же всё сугубо индивидуально. Я могу удаленно работать, а кто-то кто занимается физическим производством чего-то - нет.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 22 тра, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:33

  _Mykola_ написав:ЗЫ. Вырабатывание привычки не тереть глаза или касаться носа, рта не помытыми руками даже если очень хочется, заняло больше месяца, и это СОЗНАТЕЛЬНО вырабатываемая привычка, и, это далось очень не легко.
Как много Вы знаете людей которые хотя бы такую мелочь освоили?

бред, это нереально.

Попробуйте за день не то что глаза и нос, а свой смарфон не лапать каждые 5 минут.

в среднем пользователи снимают блокировку с телефона 110 раз в день, — это примерно 10 раз в час. При этом абсолютный рекорд установил человек, который за сутки проверил гаджет 9 тысяч раз. Чаще всего люди вспоминают о телефоне в период с пяти до семи вечера — около девяти раз в час. Реже всего — ночью, от трех до пяти утра.
https://www.wonderzine.com/wonderzine/l ... ones-study
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:35

  Жека79 написав:
  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.


о

Так это если я вчера купил квартиру, то уже завтра могу ее перепродать без налога??


нужно окончательный текст закона увидеть, а его еще никто не видел ))
в первоначальном тексте закона эти нормы должны были дейтсвовать с 01.07.2019 года. как будет в окончательной версии - хз
investorkiev
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