о
Так это если я вчера купил квартиру, то уже завтра могу ее перепродать без налога??
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:28
о
Так это если я вчера купил квартиру, то уже завтра могу ее перепродать без налога??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За все время карантина машина понадобилась один раз - съездить в офис. Съездил, ушло 3 часа на дорогу с Святошина на левый берег и обратно.
Зато узнал что у нас в очередной раз перед Северным мостом какой-то ремонт затеяли и там полная ж***)
А так, катаюсь себе на лисапете и горя не знаю.
Но это опять же всё сугубо индивидуально. Я могу удаленно работать, а кто-то кто занимается физическим производством чего-то - нет.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 22 тра, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:33
бред, это нереально.
Попробуйте за день не то что глаза и нос, а свой смарфон не лапать каждые 5 минут.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:35
нужно окончательный текст закона увидеть, а его еще никто не видел ))
в первоначальном тексте закона эти нормы должны были дейтсвовать с 01.07.2019 года. как будет в окончательной версии - хз
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, stm і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|