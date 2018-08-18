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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3972397339743975>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 35
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
23%
8
знизяться на 10-25%
37%
13
знизяться на 25%-50%
17%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:11

  vhata написав:
  Елена8 написав:ЖК Ревуцкий
Аж сташно, потолок 2,52 катастрофа :(.

Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc
Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?
зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так

недавно по новостям видела - люди митинговали возле этого ЖК.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:22

  vhata написав:
  Елена8 написав:ЖК Ревуцкий
Аж сташно, потолок 2,52 катастрофа :(.

Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc
Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?
зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так

если переговоры с Минобороны увенчаются успехом (спойлер - увенчаются, там около 100 квартир воякам перепадают), то достроят.
однако, объект может попасть в крайние ряды достройки долгостроев УБ - с вводом в эксплуатацию года через три.
не знаю что там по розе ветров, но воняет в том районе часто, когда проезжаешь. Для сдачи, думаю, сгодится, особенно, если в квартиру по умолчанию купить очиститель воздуха с ионизатором
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:23

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Беда только в том, что стремно садиться в машину, в которой до тебя сидела куча народу к таксисту, который со всем этим народом ездил. Экономим на авто, но потом тратимся на лечение или на место на Лукьяновском кладбище-заповеднике.

Жить вообще страшно.
Все-равно где Вас догонит вирус, с ним так или иначе встретимся все, дома, в магазине, на работе, на пикниках и т.д., толку с Вашей индивидуальной езды, если Вы потом тесно общаетесь с другими людьми которые не заморачиваются ношением масок, социальной дистанцией, ездят в общественном транспорте, или их близкие, дети так делают и.т.д. :twisted:

ЗЫ. Вырабатывание привычки не тереть глаза или касаться носа, рта не помытыми руками даже если очень хочется, заняло больше месяца, и это СОЗНАТЕЛЬНО вырабатываемая привычка, и, это далось очень не легко.
Как много Вы знаете людей которые хотя бы такую мелочь освоили?

С начала марта все мое общение свелось к этому форуму, zoom, 100500 мессенджеров и т.п. В живую сейчас общаюсь только со строителями. Всегда все в масках.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, коррекция нереальных цена на жилье в Киеве началась, ракете не хватает топлива...
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:29

  BIGor написав:Ну что, коррекция нереальных цена на жилье в Киеве началась, ракете не хватает топлива...
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

Це новобуд чи вторинка?

Новобуди масово зупинились, по моєму, ще в 2019.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:31

  vetka написав:
  BIGor написав:Это все зависит от страны и города проживания, в каком-то Париже легко обойтись без авто, в странах Африки, Украине и США (неожиданно!) - очень тяжело.

Открою вам тайну - почти 40 лет (с рождения) живу в Киеве, без авто и, блин, вообще не чувствую потребности в нем.

Привычка - вторая натура. Я до 30 лет тоже не задумывался о том зачем нужен автомобиль. Когда, наконец, сел за руль - понял.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:32

  airmax78 написав:..
С начала марта все мое общение свелось к этому форуму, zoom, 100500 мессенджеров и т.п. В живую сейчас общаюсь только со строителями. Всегда все в масках.

ничего-ничего, мы вас по 5G достанем!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:33

  Frant написав:
  BIGor написав:Ну что, коррекция нереальных цена на жилье в Киеве началась, ракете не хватает топлива...
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

Це новобуд чи вторинка?

Новобуди масово зупинились, по моєму, ще в 2019.

Ну це житло, готове для проживання. Звiсно що вторинка.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:37

  vhata написав:
  Елена8 написав:ЖК Ревуцкий
Аж сташно, потолок 2,52 катастрофа :(.

Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc
Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?
зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так


Це реально край . Тому не першочергове буде . Якщо добудують - то почне і навколо , і далі до Бориспільської щось рухатися . Колись це буде . Але можна і не дочекатися ... Люди вічно не живуть ...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:53

  Santehnik написав:
  vhata написав:Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc
Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?
зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так

Укрбуд это афера государственных чиновников времен ПАП на землях Минобороны.
Судя по заявлениям КМБ о том что Минобороны не хочет передавать землю - там начался торг. Результаты этого торга и покажут есть ли будущее у объектов на их землях (ЧМ входит в этот перечень).
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/14/7251673/
Познавательно.

Чаривне мисто смотрел себе в 2018 когда там ценник был еще от 550к грн, там тема в том что с одной стороны метро прямо во дворе - мечта. С другой стороны там кроме метро нет ничего. Вообще ничего. Тоесть на этом самом метро прийдется минут 10 ехать до Харьковской где уже будет какая-то цивилизация что бы банально что-то себе купить.
Ну и станция метро такая глухая, что там с неё куда-то на КПИ например ехать целый час займет. Такое себе удовольствие. До неё даже не все поезда доезжают, каждый второй на Харьковской разворачивается.

Сантехнiк проти метро.
Тодi тре Трою, десь Милославська/Цветава,
або Борщага бiля окружноi ...
Чекаю комента учотки Первий
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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