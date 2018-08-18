Santehnik написав:

vhata написав: Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc

Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?

зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так Коллеги, я тут нашла то, что нравится.... b1a205fbfcВы там знаетете все подковерные движения - достроят?зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так

Укрбуд это афера государственных чиновников времен ПАП на землях Минобороны.Судя по заявлениям КМБ о том что Минобороны не хочет передавать землю - там начался торг. Результаты этого торга и покажут есть ли будущее у объектов на их землях (ЧМ входит в этот перечень).Познавательно.Чаривне мисто смотрел себе в 2018 когда там ценник был еще от 550к грн, там тема в том что с одной стороны метро прямо во дворе - мечта. С другой стороны там кроме метро нет ничего. Вообще ничего. Тоесть на этом самом метро прийдется минут 10 ехать до Харьковской где уже будет какая-то цивилизация что бы банально что-то себе купить.Ну и станция метро такая глухая, что там с неё куда-то на КПИ например ехать целый час займет. Такое себе удовольствие. До неё даже не все поезда доезжают, каждый второй на Харьковской разворачивается.