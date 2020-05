Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:53

Santehnik написав: vhata написав: Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc

Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?

зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так Коллеги, я тут нашла то, что нравится.... b1a205fbfcВы там знаетете все подковерные движения - достроят?зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так

Укрбуд это афера государственных чиновников времен ПАП на землях Минобороны.

Судя по заявлениям КМБ о том что Минобороны не хочет передавать землю - там начался торг. Результаты этого торга и покажут есть ли будущее у объектов на их землях (ЧМ входит в этот перечень).

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/14/7251673/

Познавательно.



Чаривне мисто смотрел себе в 2018 когда там ценник был еще от 550к грн, там тема в том что с одной стороны метро прямо во дворе - мечта. С другой стороны там кроме метро нет ничего. Вообще ничего. Тоесть на этом самом метро прийдется минут 10 ехать до Харьковской где уже будет какая-то цивилизация что бы банально что-то себе купить.

Ну и станция метро такая глухая, что там с неё куда-то на КПИ например ехать целый час займет. Такое себе удовольствие. До неё даже не все поезда доезжают, каждый второй на Харьковской разворачивается. Укрбуд это афера государственных чиновников времен ПАП на землях Минобороны.Судя по заявлениям КМБ о том что Минобороны не хочет передавать землю - там начался торг. Результаты этого торга и покажут есть ли будущее у объектов на их землях (ЧМ входит в этот перечень).Познавательно.Чаривне мисто смотрел себе в 2018 когда там ценник был еще от 550к грн, там тема в том что с одной стороны метро прямо во дворе - мечта. С другой стороны там кроме метро нет ничего. Вообще ничего. Тоесть на этом самом метро прийдется минут 10 ехать до Харьковской где уже будет какая-то цивилизация что бы банально что-то себе купить.Ну и станция метро такая глухая, что там с неё куда-то на КПИ например ехать целый час займет. Такое себе удовольствие. До неё даже не все поезда доезжают, каждый второй на Харьковской разворачивается.

Сантехнiк проти метро.

Тодi тре Трою, десь Милославська/Цветава,

або Борщага бiля окружноi ...

Чекаю комента учотки Первий Сантехнiк проти метро.Тодi тре Трою, десь Милославська/Цветава,або Борщага бiля окружноi ...Чекаю комента учотки Первий

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/