Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если переговоры с Минобороны увенчаются успехом (спойлер - увенчаются, там около 100 квартир воякам перепадают), то достроят. однако, объект может попасть в крайние ряды достройки долгостроев УБ - с вводом в эксплуатацию года через три. не знаю что там по розе ветров, но воняет в том районе часто, когда проезжаешь. Для сдачи, думаю, сгодится, особенно, если в квартиру по умолчанию купить очиститель воздуха с ионизатором
airmax78 написав:Беда только в том, что стремно садиться в машину, в которой до тебя сидела куча народу к таксисту, который со всем этим народом ездил. Экономим на авто, но потом тратимся на лечение или на место на Лукьяновском кладбище-заповеднике.
Жить вообще страшно. Все-равно где Вас догонит вирус, с ним так или иначе встретимся все, дома, в магазине, на работе, на пикниках и т.д., толку с Вашей индивидуальной езды, если Вы потом тесно общаетесь с другими людьми которые не заморачиваются ношением масок, социальной дистанцией, ездят в общественном транспорте, или их близкие, дети так делают и.т.д.
ЗЫ. Вырабатывание привычки не тереть глаза или касаться носа, рта не помытыми руками даже если очень хочется, заняло больше месяца, и это СОЗНАТЕЛЬНО вырабатываемая привычка, и, это далось очень не легко. Как много Вы знаете людей которые хотя бы такую мелочь освоили?
С начала марта все мое общение свелось к этому форуму, zoom, 100500 мессенджеров и т.п. В живую сейчас общаюсь только со строителями. Всегда все в масках.
vhata написав:Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc Вы там знаетете все подковерные движения - достроят? зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так
Укрбуд это афера государственных чиновников времен ПАП на землях Минобороны. Судя по заявлениям КМБ о том что Минобороны не хочет передавать землю - там начался торг. Результаты этого торга и покажут есть ли будущее у объектов на их землях (ЧМ входит в этот перечень). https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/14/7251673/ Познавательно.
Чаривне мисто смотрел себе в 2018 когда там ценник был еще от 550к грн, там тема в том что с одной стороны метро прямо во дворе - мечта. С другой стороны там кроме метро нет ничего. Вообще ничего. Тоесть на этом самом метро прийдется минут 10 ехать до Харьковской где уже будет какая-то цивилизация что бы банально что-то себе купить. Ну и станция метро такая глухая, что там с неё куда-то на КПИ например ехать целый час займет. Такое себе удовольствие. До неё даже не все поезда доезжают, каждый второй на Харьковской разворачивается.
Сантехнiк проти метро. Тодi тре Трою, десь Милославська/Цветава, або Борщага бiля окружноi ... Чекаю комента учотки Первий
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/