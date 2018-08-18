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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3972397339743975

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 35
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
23%
8
знизяться на 10-25%
37%
13
знизяться на 25%-50%
17%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:55

  BIGor написав:Ну что, коррекция нереальных цена на жилье в Киеве началась, ракете не хватает топлива...
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

ПА900 проб"ем?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:58

Цікаві речі пишуть нардепи)))
Проблема не в відсутності чи наявності системи охорони здоров,я, а в якості укро-бидло-їліти та у величезній кількості вільнолюдей серед населення..

До речі, "Всі дороги ведуть у Рим" - тобто всі укро-сценарії (демографічний, економічний, політичний) - всі також ведуть в одне місце, і це зовсім не Рим(((( :mrgreen:

"Показник природного приросту населення в Україні залишається від'ємним. Українці вимирають аномальними для сучасного світу темпами, знаходячись в одних з найсприятливіших для проживання економічних та кліматичних зон світу."

https://uainfo.org/blognews/1590142781- ... skoyi.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:00

  vhata написав:- Про матрасик на "черный день" - останавливает, что в одно мгновение, когда никто не будет этого ожидать, матрасик превратится в обои :( НЕ получается поверить, что фиатная бумажка вечна...


а вы планируете жить вечно? доллару уже более 200 лет. не ведитесь на бред про гипер инфляцию, амеро и прочую чепуху, а то потеряете деньги
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:02

  airmax78 написав:
  vetka написав:
  BIGor написав:Это все зависит от страны и города проживания, в каком-то Париже легко обойтись без авто, в странах Африки, Украине и США (неожиданно!) - очень тяжело.

Открою вам тайну - почти 40 лет (с рождения) живу в Киеве, без авто и, блин, вообще не чувствую потребности в нем.

Привычка - вторая натура. Я до 30 лет тоже не задумывался о том зачем нужен автомобиль. Когда, наконец, сел за руль - понял.


Не знаю на рахунок звички, у мене є авто, але я ним користуюсь хіба на вихідних. Під час карантини почав використовувати частіше, ну його нах по Києві на машині їздити. Не реально щось запланувати. На дорогу витрачається +/- той же час що і на метро, але в метро я хоч відпочиваю (слухаю музику або книгу читаю), а за рулем - одні нерви. Культура керування відсутня у людей відсутня, всі кудись поспішають, в любу щилину хочуть впхатись, хрєн хто пропустить. Короче - починає працювати метро - машинка знову на парковку.
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:10

  Frant написав:Цікаві речі пишуть нардепи)))
Проблема не в відсутності чи наявності системи охорони здоров,я, а в якості укро-бидло-їліти та у величезній кількості вільнолюдей серед населення..

До речі, "Всі дороги ведуть у Рим" - тобто всі укро-сценарії (демографічний, економічний, політичний) - всі також ведуть в одне місце, і це зовсім не Рим(((( :mrgreen:

"Показник природного приросту населення в Україні залишається від'ємним. Українці вимирають аномальними для сучасного світу темпами, знаходячись в одних з найсприятливіших для проживання економічних та кліматичних зон світу."

https://uainfo.org/blognews/1590142781- ... skoyi.html

Путiн виноват?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3972397339743975
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