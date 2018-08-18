Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаві речі пишуть нардепи))) Проблема не в відсутності чи наявності системи охорони здоров,я, а в якості укро-бидло-їліти та у величезній кількості вільнолюдей серед населення..
До речі, "Всі дороги ведуть у Рим" - тобто всі укро-сценарії (демографічний, економічний, політичний) - всі також ведуть в одне місце, і це зовсім не Рим((((
"Показник природного приросту населення в Україні залишається від'ємним. Українці вимирають аномальними для сучасного світу темпами, знаходячись в одних з найсприятливіших для проживання економічних та кліматичних зон світу."
vhata написав:- Про матрасик на "черный день" - останавливает, что в одно мгновение, когда никто не будет этого ожидать, матрасик превратится в обои НЕ получается поверить, что фиатная бумажка вечна...
а вы планируете жить вечно? доллару уже более 200 лет. не ведитесь на бред про гипер инфляцию, амеро и прочую чепуху, а то потеряете деньги
BIGor написав:Это все зависит от страны и города проживания, в каком-то Париже легко обойтись без авто, в странах Африки, Украине и США (неожиданно!) - очень тяжело.
Открою вам тайну - почти 40 лет (с рождения) живу в Киеве, без авто и, блин, вообще не чувствую потребности в нем.
Привычка - вторая натура. Я до 30 лет тоже не задумывался о том зачем нужен автомобиль. Когда, наконец, сел за руль - понял.
Не знаю на рахунок звички, у мене є авто, але я ним користуюсь хіба на вихідних. Під час карантини почав використовувати частіше, ну його нах по Києві на машині їздити. Не реально щось запланувати. На дорогу витрачається +/- той же час що і на метро, але в метро я хоч відпочиваю (слухаю музику або книгу читаю), а за рулем - одні нерви. Культура керування відсутня у людей відсутня, всі кудись поспішають, в любу щилину хочуть впхатись, хрєн хто пропустить. Короче - починає працювати метро - машинка знову на парковку.
Frant написав:Цікаві речі пишуть нардепи))) Проблема не в відсутності чи наявності системи охорони здоров,я, а в якості укро-бидло-їліти та у величезній кількості вільнолюдей серед населення..
До речі, "Всі дороги ведуть у Рим" - тобто всі укро-сценарії (демографічний, економічний, політичний) - всі також ведуть в одне місце, і це зовсім не Рим((((
"Показник природного приросту населення в Україні залишається від'ємним. Українці вимирають аномальними для сучасного світу темпами, знаходячись в одних з найсприятливіших для проживання економічних та кліматичних зон світу."