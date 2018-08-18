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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:55
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:00
vhata написав:
- Про матрасик на "черный день" - останавливает, что в одно мгновение, когда никто не будет этого ожидать
, матрасик превратится в обои
НЕ получается поверить, что фиатная бумажка вечна...
а вы планируете жить вечно? доллару уже более 200 лет. не ведитесь на бред про гипер инфляцию, амеро и прочую чепуху, а то потеряете деньги
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:02
airmax78 написав: vetka написав: BIGor написав:
Это все зависит от страны и города проживания, в каком-то Париже легко обойтись без авто, в странах Африки, Украине и США (неожиданно!) - очень тяжело.
Открою вам тайну - почти 40 лет (с рождения) живу в Киеве, без авто и, блин, вообще не чувствую потребности в нем.
Привычка - вторая натура. Я до 30 лет тоже не задумывался о том зачем нужен автомобиль. Когда, наконец, сел за руль - понял.
Не знаю на рахунок звички, у мене є авто, але я ним користуюсь хіба на вихідних. Під час карантини почав використовувати частіше, ну його нах по Києві на машині їздити. Не реально щось запланувати. На дорогу витрачається +/- той же час що і на метро, але в метро я хоч відпочиваю (слухаю музику або книгу читаю), а за рулем - одні нерви. Культура керування відсутня у людей відсутня, всі кудись поспішають, в любу щилину хочуть впхатись, хрєн хто пропустить. Короче - починає працювати метро - машинка знову на парковку.
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Stanislav_S
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:16
Извиняюсь за офф , после апгрейда олх какой-то очень у.би.ный и не информативный , или это только мне так кажеться?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:17
flyman написав:
Сантехнiк проти метро.
Тодi тре Трою, десь Милославська/Цветава,
або Борщага бiля окружноi ...
Чому проти метро? Я цього не казав, але коли окрім метро немає взагалі нічого - це глухомань. От Чарівне місто це як Оранж, тільки з метро.
І станція теж глуха, від неї до Палацу Спорту - 30 хвилин їхати + мінімум 5 хвилин чекати бо потяги не всі ходять. Тому людина хоч і виграє в тому що їй не треба йти до метро, але всеодно програє в тому що на тому метро треба пів години їхати до найближчої пересадочної станції.
Так, звісно якщо вона працює на Печерську, або ПОХ то все стає значно краще, але якщо це будь яка інша точка Києва, то щоденні годинні поїздки в метро будуть дуже сильно напрягати)
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:19
Santehnik написав: flyman написав:
Сантехнiк проти метро.
Тодi тре Трою, десь Милославська/Цветава,
або Борщага бiля окружноi ...
Чому проти метро? Я цього не казав, але коли окрім метро немає взагалі нічого - це глухомань. От Чарівне місто це як Оранж, тільки з метро.
І станція теж глуха, від неї до Палацу Спорту - 30 хвилин їхати + мінімум 5 хвилин чекати бо потяги не всі ходять. Тому людина хоч і виграє в тому що їй не треба йти до метро, але всеодно програє в тому що на тому метро треба пів години їхати до найближчої пересадочної станції.
Так, звісно якщо вона працює на Печерську, або ПОХ то все стає значно краще, але якщо це будь яка інша точка Києва, то щоденні годинні поїздки в метро будуть дуже сильно напрягати)
тодi тiльки центр Киева
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:22
flyman написав:
тодi тiльки центр Киева
Діброва Парк.
13 хвилин буде з Мостицької до Золотих воріт, 15 до Палацу Спорту.
Але забудовник стрьомний.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:36
Stanislav_S написав:
Не знаю на рахунок звички, у мене є авто, але я ним користуюсь хіба на вихідних. Під час карантини почав використовувати частіше, ну його нах по Києві на машині їздити. Не реально щось запланувати. На дорогу витрачається +/- той же час що і на метро, але в метро я хоч відпочиваю (слухаю музику або книгу читаю), а за рулем - одні нерви. Культура керування відсутня у людей відсутня, всі кудись поспішають, в любу щилину хочуть впхатись, хрєн хто пропустить. Короче - починає працювати метро - машинка знову на парковку.
ИМХО: метро - это адище. Даже не в час пик. Ехать на нем можно нормально разве что против движения на каких-то последних станциях.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:38
flyman написав:
ПА900 проб"ем?
После коррекции только вверх, кредит МВФ частично пойдет на укрепление доллара (КРЖН вверх) и на сам КРЖН.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:48
если лекализацию доходов по недвиге сделают 0% то 3000 пробьем
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