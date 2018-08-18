Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут написали года три, но история показывает, что может быть и 10 и 15 лет и в итоге получите абы что. На Луне есть видео, этот дом даже коробка не выгнана по сравнению с первым и вторым. И теперь внимание 22,5$ и 2,5 года по 16к гривен еще 480 Кгрн=18$. Продаван, не смотря на обстоятельство, еще хочет неплохо заработать, так как брал наверное по 14-18к гривен. И такой метраж неинтересен для окраин, так как в аренде они будут мало отличаться от единичек 35-40м.
не знаю, где вы это увидели. имхо, слишком много пропускают. особенно жлобов, которые для экономии своего личного времени, специально едут в левый ряд, чтобы оттуда, включив правый поворот, перестроиться вправо и быстрее проехать перекрёсток/светофор. или выруливающих из выделенной полосы, предварительно объехавших 25-30 машин. людям нравится, когда их имеют.
airmax78 написав:То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.
Таксисты в карантин неплохо так снизили цены, и хватали заказы через 10 сек после размещения даже в час пик.
Беда только в том, что стремно садиться в машину, в которой до тебя сидела куча народу к таксисту, который со всем этим народом ездил. Экономим на авто, но потом тратимся на лечение или на место на Лукьяновском кладбище-заповеднике.
В парке на лавочки тоже опасно садится. В кафешках стллы и стулья надо опрыскать антисептиком. Про ОТ вообще молчу.
_Mykola_ написав:Таксисты в карантин неплохо так снизили цены, и хватали заказы через 10 сек после размещения даже в час пик.
Беда только в том, что стремно садиться в машину, в которой до тебя сидела куча народу к таксисту, который со всем этим народом ездил. Экономим на авто, но потом тратимся на лечение или на место на Лукьяновском кладбище-заповеднике.
В парке на лавочки тоже опасно садится. В кафешках стллы и стулья надо опрыскать антисептиком. Про ОТ вообще молчу.
ОТ, к которому относятся такси - уверенно держит первое место по передаче вируса от человека человеку. Сорри, против фактов не попрешь. Китайцы проводили исследования.