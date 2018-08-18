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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3973397439753976

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 35
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
23%
8
знизяться на 10-25%
37%
13
знизяться на 25%-50%
17%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:00

  vhata написав:
  Елена8 написав:ЖК Ревуцкий
Аж сташно, потолок 2,52 катастрофа :(.

Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc
Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?
зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так


Тут написали года три, но история показывает, что может быть и 10 и 15 лет и в итоге получите абы что. На Луне есть видео, этот дом даже коробка не выгнана по сравнению с первым и вторым. И теперь внимание 22,5$ и 2,5 года по 16к гривен еще 480 Кгрн=18$. Продаван, не смотря на обстоятельство, еще хочет неплохо заработать, так как брал наверное по 14-18к гривен.
И такой метраж неинтересен для окраин, так как в аренде они будут мало отличаться от единичек 35-40м.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:03

Метро не запустят, маятник отменяется?

На другий етап карантину НЕ переходять:
⛔️ Київ та область;
⛔️ Волинська область;
⛔️ Закарпатська область;
⛔️ Рівненська область;
⛔️ Чернівецька область.

Це означає, що для цих областей послаблення карантину — зокрема, відкриття дитячих садочків, спортзалів, ресторанів, відновлення пасажирського авто-, авіа- та з/д сполучення — не буде.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:06

  Stanislav_S написав:...хрєн хто пропустить.

не знаю, где вы это увидели.
имхо, слишком много пропускают.
особенно жлобов, которые для экономии своего личного времени, специально едут в левый ряд, чтобы оттуда, включив правый поворот, перестроиться вправо и быстрее проехать перекрёсток/светофор.
или выруливающих из выделенной полосы, предварительно объехавших 25-30 машин.
людям нравится, когда их имеют.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:То, что личный автотранспорт - это вещь не рациональная и без него легко обойтись, стало особенно очевидно во время этого карантина.

Таксисты в карантин неплохо так снизили цены, и хватали заказы через 10 сек после размещения даже в час пик.

Беда только в том, что стремно садиться в машину, в которой до тебя сидела куча народу к таксисту, который со всем этим народом ездил. Экономим на авто, но потом тратимся на лечение или на место на Лукьяновском кладбище-заповеднике.
В парке на лавочки тоже опасно садится. В кафешках стллы и стулья надо опрыскать антисептиком. Про ОТ вообще молчу.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:19

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:Таксисты в карантин неплохо так снизили цены, и хватали заказы через 10 сек после размещения даже в час пик.

Беда только в том, что стремно садиться в машину, в которой до тебя сидела куча народу к таксисту, который со всем этим народом ездил. Экономим на авто, но потом тратимся на лечение или на место на Лукьяновском кладбище-заповеднике.
В парке на лавочки тоже опасно садится. В кафешках стллы и стулья надо опрыскать антисептиком. Про ОТ вообще молчу.

ОТ, к которому относятся такси - уверенно держит первое место по передаче вируса от человека человеку. Сорри, против фактов не попрешь. Китайцы проводили исследования.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:20

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Ну что, коррекция нереальных цена на жилье в Киеве началась, ракете не хватает топлива...
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Зображення

ПА900 проб"ем?

После коррекции только вверх, кредит МВФ частично пойдет на укрепление доллара (КРЖН вверх) и на сам КРЖН.

там що свiжих гриiв пiдвезли?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:21

Если это не фейк, то, конечно, всякий стыд потеряли: https://news.finance.ua/ru/news/-/47123 ... u-dokument
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:38

  flyman написав:там що свiжих гриiв пiдвезли?

Свіжих куїв, для адептів секти "дорожаю КРЖН".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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