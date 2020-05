Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:28

https://news.finance.ua/ua/news/-/471324/klychko-rozpoviv-u-chomu-polyagayut-problemy-z-nedobudovamy-ukrbudu



Мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова Президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об’єктів “Укрбуду”, “як мінімум некоректні”.



«Але. На сьогодні є три проблемних питання. І вони не входять у компетенцію міського голови і міської влади», – підкреслив Віталій Кличко.



Що це за питання:



питання передачі об’єктів з Міністерства оборони до «Київміськбуду» на існуючих умовах. 4 житлових комплекси будуються на землях Міноборони. І все, що треба від Міністерства сьогодні – підписати договори на попередніх умовах;



співпраця з Державною архітектурно-будівельною інспекцією щодо прийнятих об’єктів і тих, які «Київміськбуд» ще має прийняти на баланс. ДАБІ, за формальними ознаками, повертає всі документи міськбуду. Через це деякі будинки, в яких вже живуть люди, досі не ведені в експлуатацію. Загалом отримано 16 відмов по чотирьох об’єктах, по яких подавали документи на введення в експлуатацію;



