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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3974397539763977

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 35
зростуть більш як на 10%
6%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
23%
8
знизяться на 10-25%
37%
13
знизяться на 25%-50%
17%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:00

  vitaliian написав:
  xio13 написав:
  airmax78 написав:Если это не фейк, то, конечно, всякий стыд потеряли: https://news.finance.ua/ru/news/-/47123 ... u-dokument


А вы думаете элитку КРЖН на зп покупают?
элитка буитдаражать вечно.

В рамках нашей темы это, конечно, однозначный позитив.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:08

  Бывалый написав:
  vhata написав:
  Елена8 написав:ЖК Ревуцкий
Аж сташно, потолок 2,52 катастрофа :(.

Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc
Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?
зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так


Тут написали года три, но история показывает, что может быть и 10 и 15 лет и в итоге получите абы что. На Луне есть видео, этот дом даже коробка не выгнана по сравнению с первым и вторым. И теперь внимание 22,5$ и 2,5 года по 16к гривен еще 480 Кгрн=18$. Продаван, не смотря на обстоятельство, еще хочет неплохо заработать, так как брал наверное по 14-18к гривен.
И такой метраж неинтересен для окраин, так как в аренде они будут мало отличаться от единичек 35-40м.

ИМХО для жизни планировка отстой, но отличный вариант под аренду, планировка позволяет легко сделать 2 студии, аренда будет х1.5 к 1к 35-40м2.
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 22 тра, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vadim V написав:Извиняюсь за офф , после апгрейда олх какой-то очень у.би.ный и не информативный , или это только мне так кажеться?

Согласен с вами. И даже не поленился им написать, что постоянно всплывающее и исчезающее окно сверху- бесит. В ответ получил формальную отписку, будто это государство отвечало, а не коммерческое предприятие...большие фото по факту оказываются миниатюрными
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:16

  Serg-ik написав:
  Vadim V написав:Извиняюсь за офф , после апгрейда олх какой-то очень у.би.ный и не информативный , или это только мне так кажеться?

Согласен с вами. И даже не поленился им написать, что постоянно всплывающее и исчезающее окно сверху- бесит. В ответ получил формальную отписку, будто это государство отвечало, а не коммерческое предприятие...большие фото по факту оказываются миниатюрными
в приложении для айфона всё как было.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/471324/klychko-rozpoviv-u-chomu-polyagayut-problemy-z-nedobudovamy-ukrbudu

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова Президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об’єктів “Укрбуду”, “як мінімум некоректні”.

«Але. На сьогодні є три проблемних питання. І вони не входять у компетенцію міського голови і міської влади», – підкреслив Віталій Кличко.

Що це за питання:

питання передачі об’єктів з Міністерства оборони до «Київміськбуду» на існуючих умовах. 4 житлових комплекси будуються на землях Міноборони. І все, що треба від Міністерства сьогодні – підписати договори на попередніх умовах;

співпраця з Державною архітектурно-будівельною інспекцією щодо прийнятих об’єктів і тих, які «Київміськбуд» ще має прийняти на баланс. ДАБІ, за формальними ознаками, повертає всі документи міськбуду. Через це деякі будинки, в яких вже живуть люди, досі не ведені в експлуатацію. Загалом отримано 16 відмов по чотирьох об’єктах, по яких подавали документи на введення в експлуатацію;

на даному етапі існує нестача коштів на моменті добудови об’єктів, що розпочали зводити. Після проведеного аудиту з’ясували, що на добудову всіх об’єктів не вистачає понад 2 млрд грн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:50

  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/471324/klychko-rozpoviv-u-chomu-polyagayut-problemy-z-nedobudovamy-ukrbudu

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова Президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об’єктів “Укрбуду”, “як мінімум некоректні”.

«Але. На сьогодні є три проблемних питання. І вони не входять у компетенцію міського голови і міської влади», – підкреслив Віталій Кличко.

Що це за питання:

питання передачі об’єктів з Міністерства оборони до «Київміськбуду» на існуючих умовах. 4 житлових комплекси будуються на землях Міноборони. І все, що треба від Міністерства сьогодні – підписати договори на попередніх умовах;

співпраця з Державною архітектурно-будівельною інспекцією щодо прийнятих об’єктів і тих, які «Київміськбуд» ще має прийняти на баланс. ДАБІ, за формальними ознаками, повертає всі документи міськбуду. Через це деякі будинки, в яких вже живуть люди, досі не ведені в експлуатацію. Загалом отримано 16 відмов по чотирьох об’єктах, по яких подавали документи на введення в експлуатацію;

на даному етапі існує нестача коштів на моменті добудови об’єктів, що розпочали зводити. Після проведеного аудиту з’ясували, що на добудову всіх об’єктів не вистачає понад 2 млрд грн.

Да уж. Срочно нужна рОкета. Она могла бы вытащить стройки Укрбуда из болота.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:09

  investorkiev написав:
  reus написав:
  vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.

Это в течение года?

Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить.
Зебилы, одним словом
Почитайте, волосы на жепе дыбом

Опять Вам фартануло. Во-первых, во многих странах, если в течении 3 лет продаёшь с момента покупки, то сразу платишь налог уже с первой квартиры. А во-вторых, подобная мера вероятно не много затормозит падение цен.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:10

  BIGor написав:
  Stanislav_S написав:Не знаю на рахунок звички, у мене є авто, але я ним користуюсь хіба на вихідних. Під час карантини почав використовувати частіше, ну його нах по Києві на машині їздити. Не реально щось запланувати. На дорогу витрачається +/- той же час що і на метро, але в метро я хоч відпочиваю (слухаю музику або книгу читаю), а за рулем - одні нерви. Культура керування відсутня у людей відсутня, всі кудись поспішають, в любу щилину хочуть впхатись, хрєн хто пропустить. Короче - починає працювати метро - машинка знову на парковку.

ИМХО: метро - это адище. Даже не в час пик. Ехать на нем можно нормально разве что против движения на каких-то последних станциях.

Ну такое. Я до релокации в щуцинские ипеня ездил на работу с Теремков: свободно, быстро - песня. Но это после 10 утра. Как там раньше - хз.
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