Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут написали года три, но история показывает, что может быть и 10 и 15 лет и в итоге получите абы что. На Луне есть видео, этот дом даже коробка не выгнана по сравнению с первым и вторым. И теперь внимание 22,5$ и 2,5 года по 16к гривен еще 480 Кгрн=18$. Продаван, не смотря на обстоятельство, еще хочет неплохо заработать, так как брал наверное по 14-18к гривен. И такой метраж неинтересен для окраин, так как в аренде они будут мало отличаться от единичек 35-40м.
ИМХО для жизни планировка отстой, но отличный вариант под аренду, планировка позволяет легко сделать 2 студии, аренда будет х1.5 к 1к 35-40м2.
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 22 тра, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim V написав:Извиняюсь за офф , после апгрейда олх какой-то очень у.би.ный и не информативный , или это только мне так кажеться?
Согласен с вами. И даже не поленился им написать, что постоянно всплывающее и исчезающее окно сверху- бесит. В ответ получил формальную отписку, будто это государство отвечало, а не коммерческое предприятие...большие фото по факту оказываются миниатюрными
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vadim V написав:Извиняюсь за офф , после апгрейда олх какой-то очень у.би.ный и не информативный , или это только мне так кажеться?
Согласен с вами. И даже не поленился им написать, что постоянно всплывающее и исчезающее окно сверху- бесит. В ответ получил формальную отписку, будто это государство отвечало, а не коммерческое предприятие...большие фото по факту оказываются миниатюрными
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова Президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об’єктів “Укрбуду”, “як мінімум некоректні”.
«Але. На сьогодні є три проблемних питання. І вони не входять у компетенцію міського голови і міської влади», – підкреслив Віталій Кличко.
Що це за питання:
питання передачі об’єктів з Міністерства оборони до «Київміськбуду» на існуючих умовах. 4 житлових комплекси будуються на землях Міноборони. І все, що треба від Міністерства сьогодні – підписати договори на попередніх умовах;
співпраця з Державною архітектурно-будівельною інспекцією щодо прийнятих об’єктів і тих, які «Київміськбуд» ще має прийняти на баланс. ДАБІ, за формальними ознаками, повертає всі документи міськбуду. Через це деякі будинки, в яких вже живуть люди, досі не ведені в експлуатацію. Загалом отримано 16 відмов по чотирьох об’єктах, по яких подавали документи на введення в експлуатацію;
на даному етапі існує нестача коштів на моменті добудови об’єктів, що розпочали зводити. Після проведеного аудиту з’ясували, що на добудову всіх об’єктів не вистачає понад 2 млрд грн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова Президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об’єктів “Укрбуду”, “як мінімум некоректні”.
«Але. На сьогодні є три проблемних питання. І вони не входять у компетенцію міського голови і міської влади», – підкреслив Віталій Кличко.
Що це за питання:
питання передачі об’єктів з Міністерства оборони до «Київміськбуду» на існуючих умовах. 4 житлових комплекси будуються на землях Міноборони. І все, що треба від Міністерства сьогодні – підписати договори на попередніх умовах;
співпраця з Державною архітектурно-будівельною інспекцією щодо прийнятих об’єктів і тих, які «Київміськбуд» ще має прийняти на баланс. ДАБІ, за формальними ознаками, повертає всі документи міськбуду. Через це деякі будинки, в яких вже живуть люди, досі не ведені в експлуатацію. Загалом отримано 16 відмов по чотирьох об’єктах, по яких подавали документи на введення в експлуатацію;
на даному етапі існує нестача коштів на моменті добудови об’єктів, що розпочали зводити. Після проведеного аудиту з’ясували, що на добудову всіх об’єктів не вистачає понад 2 млрд грн.
Да уж. Срочно нужна рОкета. Она могла бы вытащить стройки Укрбуда из болота.
vhata написав:1210 подписан. Первая продажа без налога, вторая 5%, третья 15%.
Это в течение года?
Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить. Зебилы, одним словом Почитайте, волосы на жепе дыбом
Опять Вам фартануло. Во-первых, во многих странах, если в течении 3 лет продаёшь с момента покупки, то сразу платишь налог уже с первой квартиры. А во-вторых, подобная мера вероятно не много затормозит падение цен.
Stanislav_S написав:Не знаю на рахунок звички, у мене є авто, але я ним користуюсь хіба на вихідних. Під час карантини почав використовувати частіше, ну його нах по Києві на машині їздити. Не реально щось запланувати. На дорогу витрачається +/- той же час що і на метро, але в метро я хоч відпочиваю (слухаю музику або книгу читаю), а за рулем - одні нерви. Культура керування відсутня у людей відсутня, всі кудись поспішають, в любу щилину хочуть впхатись, хрєн хто пропустить. Короче - починає працювати метро - машинка знову на парковку.
ИМХО: метро - это адище. Даже не в час пик. Ехать на нем можно нормально разве что против движения на каких-то последних станциях.
Ну такое. Я до релокации в щуцинские ипеня ездил на работу с Теремков: свободно, быстро - песня. Но это после 10 утра. Как там раньше - хз.