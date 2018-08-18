Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:54

Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.



По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.



“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.





Все коррупционеры, все «серые» бизнесмены, свои капиталы будут вливать в КРЖН.



+земля

+остановка строек, так что только вторичка

+ипотека под 10%



Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.