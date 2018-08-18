Природа, частный сектор, три км до Печерска. Шо ещё надо?))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:55
Природа, частный сектор, три км до Печерска. Шо ещё надо?))
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:59
Оболонь та которая около пивзавода, она часто тошнотворно пахнет мелисой, надо учитывать преобладающий ветер, и при покупке там квартиры определиться, для вас это важно или нет.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:08
пора дiставати термiнологiю учотки yura_ та струсити нафталiн:
ОШ, ЯЗ, що там ще було?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Многие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.
Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.
Но сам факт.
Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.
По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.
“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.
Все коррупционеры, все «серые» бизнесмены, свои капиталы будут вливать в КРЖН.
+земля
+остановка строек, так что только вторичка
+ипотека под 10%
Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:04
Не достанется бабушке верхний этаж, разберут верхотуру продвинутые инвесторы, так что гарантировано на низ с козой, в неликвид)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:18
это всё не качественный алкоголь
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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