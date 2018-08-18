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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3976397739783979>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 37
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
22%
8
знизяться на 10-25%
41%
15
знизяться на 25%-50%
16%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:55

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/05/22/7252660/

Природа, частный сектор, три км до Печерска. Шо ещё надо?))
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:59

  Stanislav_S написав:
  Puente написав:А от реально - де ж все-таки зараз в Києві "топ" для проживання чисто ?
Я за Оболонь! Але обололнь, та яка від Богатирської до Дніпра, тому що:
1) Район достатньо дорогий, тому тут не будуть купляти квартири всі хто попало;

Оболонь та которая около пивзавода, она часто тошнотворно пахнет мелисой, надо учитывать преобладающий ветер, и при покупке там квартиры определиться, для вас это важно или нет. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:08

  investorkiev написав:Читаю новости: хочется все распродать и уехать.

Как аирмакс тут собрался жить всю жизнь - для меня большой вопрос

пора дiставати термiнологiю учотки yura_ та струсити нафталiн:
ОШ, ЯЗ, що там ще було?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://nv.ua/biz/markets/kosyuk-nazval ... 89761.html

Многие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.

Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.

Но сам факт.
Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.
вы признаете что кроме селян киевский бетон уже никому не нужен?
Представляю себе бабушку с козой на балконе 22 этажа
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.

По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.

“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.


Все коррупционеры, все «серые» бизнесмены, свои капиталы будут вливать в КРЖН.

+земля
+остановка строек, так что только вторичка
+ипотека под 10%

Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.

  investorkiev написав:Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить.

Зебилы, одним словом
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:04

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.
вы признаете что кроме селян киевский бетон уже никому не нужен?
Представляю себе бабушку с козой на балконе 22 этажа


Не достанется бабушке верхний этаж, разберут верхотуру продвинутые инвесторы, так что гарантировано на низ с козой, в неликвид) :D
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:18

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.

  investorkiev написав:Еще добавьте военнЫй сбор 1,5% и стандартные 2% у нотариуса, получится что продать третью квартиру в году это 18,5% налогов, легче подарить.

Зебилы, одним словом

это всё не качественный алкоголь
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:15

Фактический запрет на продажу третей квартиры в году может на пару процентов уменьшить предложение на вторичке. Люди будут переносить продажу третей-четвертой квартиры на следующий год.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 22 тра, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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