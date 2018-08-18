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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3976397739783979

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 37
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
22%
8
знизяться на 10-25%
41%
15
знизяться на 25%-50%
16%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:15

  remark написав:
  vitaliian написав:
  investorkiev написав:А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.
вы признаете что кроме селян киевский бетон уже никому не нужен?
Представляю себе бабушку с козой на балконе 22 этажа


Не достанется бабушке верхний этаж, разберут верхотуру продвинутые инвесторы, так что гарантировано на низ с козой, в неликвид) :D

https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HWtSm.html

27й этаж 35м2 за 25куе новострой с документами. 714уе/м2
3 км от м.Черниговская
думал может эту комнату под бильярд, взять но нет, вдруг лифт отключат?
к такому этажу нужен пропеллер как у карлсона.
берите, а то бабы с козами раскупят.

а этот вариант для гурманов мансард у моря
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ma ... Ezn4s.html
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 тра, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:24

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HWtSm.html

27й этаж 35м2 за 25куе новострой с документами. 714уе/м2 3 км от м.Черниговская
берите пока я добрый, а то бабы с козами раскупят.


Жгите ещё :mrgreen:

Я тоже считаю что надо быстрее брать. Раз уже за недостроенный уковский недострой заряжают по 714$ в доме без лифта и воды. Подумаешь, ходить на 27 этаж.
Вот так выглядит дом. Так что советую поторопиться. :mrgreen:

Пс. Что то фото не вставляет, но Лобачевского 7 - Гугл в помощь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:27

  investorkiev написав:Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.

По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.

“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.


Все коррупционеры, все «серые» бизнесмены, свои капиталы будут вливать в КРЖН.

+земля
+остановка строек, так что только вторичка
+ипотека под 10%

Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.


Простите, но вы бредите. Какой смысл коррупционерам, ворам и прочим уклонистам плохо перепрятывать (вносить в открытые реестры) то, что уже спрятано хорошо (офшорные юрисдикции, не раскрывающие бенефициаров)?

Где-то на глаза попадалось, что в раше воспользовались предложением по амнистии целых 2,5 тыс человек. Тут можно, конечно, развести бла-бла-бла, что там мордор - там преследования боятся, а тут не мордор - тут преследования не боятся, но ворье, тамошнее и здешнее, по менталитету отличается чуть менее, чем никак!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:там преследования боятся, а тут не мордор - тут преследования не боятся,
засветись потом с тебя не слезут попрошайки, ни один суд не признает благотворительный взнос взяткой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:35

  zРадио написав:
  investorkiev написав:Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.

По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.

“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.


Все коррупционеры, все «серые» бизнесмены, свои капиталы будут вливать в КРЖН.

+земля
+остановка строек, так что только вторичка
+ипотека под 10%

Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.


Не знаю як там ракета, але ось по оболоні, ціни йдуть вниз, це я точно скажу. Я спостерігаю за нерухомістю в цьому районі. 2 місяці тому, при виборі квартир 3 кімнати і більше + від 72 м2 + від 1990 року цегляні будинки - було тільки 3 пропозиції. Зараз вже на порядок більше. Починають зявлятись дуже цікаві пропозиції (правде як зявляються - так одразу і зникають, але сам факт, ще в грудні-січні ціни на такі квартири від 100+К починались в кращому випадку
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:36

  vitaliian написав:
  zРадио написав:там преследования боятся, а тут не мордор - тут преследования не боятся,
засветись потом с тебя не слезут попрошайки, ни один суд не признает благотворительный взнос взяткой.


Попрошайки, менты-вымогатели, народные люстраторы, общественные советы...

Плюс само государство. Да-да, именно так. Амнистия объявляется налоговая, но капиталы наживаются на преступлениях, где кроме налоговой есть еще куча уголовных квалификаций! Я вот реально хочу посмотреть на идиотов, которые сами себе лоб зеленкой пометят, подав такие декларации :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Простите, но вы бредите. Какой смысл коррупционерам, ворам и прочим уклонистам плохо перепрятывать (вносить в открытые реестры) то, что уже спрятано хорошо (офшорные юрисдикции, не раскрывающие бенефициаров)?
чтобы выкупить недострои и спасти кржн от обрушения. ЗЕпотека выход из коронакризиса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:27й этаж 35м2 за 25куе новострой с документами. 714уе/м2
3 км от м.Черниговская
думал может эту комнату под бильярд, взять но нет, вдруг лифт отключат?

Обычно на последних этажах не квартиры, а творческие мастерские, надо тщательно это проверять. Да и дом там не совсем с документами и не совсем достроен. Неликвид, но даже за него хотят 714 баксов... Рокеты нет.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:55

  investorkiev написав:https://nv.ua/biz/markets/kosyuk-nazval-zemelnuyu-reformu-farsom-i-rasskazal-za-skolko-gotov-pokupat-uchastki-novosti-ukraina-50089761.html

Многие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.

Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.

Но сам факт.
Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.


Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.

Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земля дает +30-50% в год от своей цены.

Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев.
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