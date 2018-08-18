Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
27й этаж 35м2 за 25куе новострой с документами. 714уе/м2 3 км от м.Черниговская думал может эту комнату под бильярд, взять но нет, вдруг лифт отключат? к такому этажу нужен пропеллер как у карлсона. берите, а то бабы с козами раскупят.
27й этаж 35м2 за 25куе новострой с документами. 714уе/м2 3 км от м.Черниговская берите пока я добрый, а то бабы с козами раскупят.
Жгите ещё
Я тоже считаю что надо быстрее брать. Раз уже за недостроенный уковский недострой заряжают по 714$ в доме без лифта и воды. Подумаешь, ходить на 27 этаж. Вот так выглядит дом. Так что советую поторопиться.
Пс. Что то фото не вставляет, но Лобачевского 7 - Гугл в помощь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
investorkiev написав:Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.
По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.
“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.
Все коррупционеры, все «серые» бизнесмены, свои капиталы будут вливать в КРЖН.
+земля +остановка строек, так что только вторичка +ипотека под 10%
Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.
Простите, но вы бредите. Какой смысл коррупционерам, ворам и прочим уклонистам плохо перепрятывать (вносить в открытые реестры) то, что уже спрятано хорошо (офшорные юрисдикции, не раскрывающие бенефициаров)?
Где-то на глаза попадалось, что в раше воспользовались предложением по амнистии целых 2,5 тыс человек. Тут можно, конечно, развести бла-бла-бла, что там мордор - там преследования боятся, а тут не мордор - тут преследования не боятся, но ворье, тамошнее и здешнее, по менталитету отличается чуть менее, чем никак!
investorkiev написав:Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.
По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.
“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.
Все коррупционеры, все «серые» бизнесмены, свои капиталы будут вливать в КРЖН.
+земля +остановка строек, так что только вторичка +ипотека под 10%
Вижу что ЗЕ очень старается разогнать РАКЕТУ, все его действия направлены на это. Надеемся и ждем.
Не знаю як там ракета, але ось по оболоні, ціни йдуть вниз, це я точно скажу. Я спостерігаю за нерухомістю в цьому районі. 2 місяці тому, при виборі квартир 3 кімнати і більше + від 72 м2 + від 1990 року цегляні будинки - було тільки 3 пропозиції. Зараз вже на порядок більше. Починають зявлятись дуже цікаві пропозиції (правде як зявляються - так одразу і зникають, але сам факт, ще в грудні-січні ціни на такі квартири від 100+К починались в кращому випадку
Плюс само государство. Да-да, именно так. Амнистия объявляется налоговая, но капиталы наживаются на преступлениях, где кроме налоговой есть еще куча уголовных квалификаций! Я вот реально хочу посмотреть на идиотов, которые сами себе лоб зеленкой пометят, подав такие декларации
zРадио написав:Простите, но вы бредите. Какой смысл коррупционерам, ворам и прочим уклонистам плохо перепрятывать (вносить в открытые реестры) то, что уже спрятано хорошо (офшорные юрисдикции, не раскрывающие бенефициаров)?
чтобы выкупить недострои и спасти кржн от обрушения. ЗЕпотека выход из коронакризиса.
vitaliian написав:27й этаж 35м2 за 25куе новострой с документами. 714уе/м2 3 км от м.Черниговская думал может эту комнату под бильярд, взять но нет, вдруг лифт отключат?
Обычно на последних этажах не квартиры, а творческие мастерские, надо тщательно это проверять. Да и дом там не совсем с документами и не совсем достроен. Неликвид, но даже за него хотят 714 баксов... Рокеты нет.
Многие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.
Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.
Но сам факт. Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.
Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.
Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земля дает +30-50% в год от своей цены.
Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев.