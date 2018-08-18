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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:08
Может быть, когда заработает рынок и все будет понятно и прозрачно, рынок земли сможет оттянуть деньги частных инвесторов из недвижимости. Сужу по себе. Квартира это понятно. Ее можно сдать кому захочу, ее можно продать когда и кому захочу. В крайнем случае буду жить сам. Как технически мне вложиться в пай, как на нем заработать и как потом выйти ума не приложу. Идти к обычному нотариусу оформлять? Пусть на первых порах этим занимаются те, кто в этом понимает. В рамках одного села кулаки скупают у будущих безземельных.
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Vlad442
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:15
Проверил то, что накидал в избранное на олхе. Самые дешевые варианты ушли (как новые, так и те, что висели с начала мая). Чуть дороже висят.
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Vlad442
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- Подякували: 1166 раз.
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