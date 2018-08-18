чтобы выкупить недострои и спасти кржн от обрушения. ЗЕпотека выход из коронакризиса.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чтобы выкупить недострои и спасти кржн от обрушения. ЗЕпотека выход из коронакризиса.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обычно на последних этажах не квартиры, а творческие мастерские, надо тщательно это проверять. Да и дом там не совсем с документами и не совсем достроен. Неликвид, но даже за него хотят 714 баксов... Рокеты нет.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:55
Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.
Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земля дает +30-50% в год от своей цены.
Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:52
Ну хорошо, вот купил такой спекуль вместо киевских метров черкасские гектары. И что с ними делать? Думаю, что рынок по земле будет очень узкий. Владелец нескольких гектаров максимум что сможет - это сдать их в аренду/продать агрохолдингу, пользующему соседние гектары. По той цене, которую холдинг предложит. И все! Никто ведь не будет гонять технику и людей за десятки км, чтобы обработать 5-10 га.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:08
Может быть, когда заработает рынок и все будет понятно и прозрачно, рынок земли сможет оттянуть деньги частных инвесторов из недвижимости. Сужу по себе. Квартира это понятно. Ее можно сдать кому захочу, ее можно продать когда и кому захочу. В крайнем случае буду жить сам. Как технически мне вложиться в пай, как на нем заработать и как потом выйти ума не приложу. Идти к обычному нотариусу оформлять? Пусть на первых порах этим занимаются те, кто в этом понимает. В рамках одного села кулаки скупают у будущих безземельных.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:15
Проверил то, что накидал в избранное на олхе. Самые дешевые варианты ушли (как новые, так и те, что висели с начала мая). Чуть дороже висят.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:51
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:57
Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.
Додано: Суб 23 тра, 2020 00:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 23 тра, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 00:11
Летим в 0.
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