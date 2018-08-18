Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:08

Может быть, когда заработает рынок и все будет понятно и прозрачно, рынок земли сможет оттянуть деньги частных инвесторов из недвижимости. Сужу по себе. Квартира это понятно. Ее можно сдать кому захочу, ее можно продать когда и кому захочу. В крайнем случае буду жить сам. Как технически мне вложиться в пай, как на нем заработать и как потом выйти ума не приложу. Идти к обычному нотариусу оформлять? Пусть на первых порах этим занимаются те, кто в этом понимает. В рамках одного села кулаки скупают у будущих безземельных.