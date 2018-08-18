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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3977397839793980>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 37
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
22%
8
знизяться на 10-25%
41%
15
знизяться на 25%-50%
16%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Простите, но вы бредите. Какой смысл коррупционерам, ворам и прочим уклонистам плохо перепрятывать (вносить в открытые реестры) то, что уже спрятано хорошо (офшорные юрисдикции, не раскрывающие бенефициаров)?
чтобы выкупить недострои и спасти кржн от обрушения. ЗЕпотека выход из коронакризиса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:27й этаж 35м2 за 25куе новострой с документами. 714уе/м2
3 км от м.Черниговская
думал может эту комнату под бильярд, взять но нет, вдруг лифт отключат?

Обычно на последних этажах не квартиры, а творческие мастерские, надо тщательно это проверять. Да и дом там не совсем с документами и не совсем достроен. Неликвид, но даже за него хотят 714 баксов... Рокеты нет.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:55

  investorkiev написав:https://nv.ua/biz/markets/kosyuk-nazval-zemelnuyu-reformu-farsom-i-rasskazal-za-skolko-gotov-pokupat-uchastki-novosti-ukraina-50089761.html

Многие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.

Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.

Но сам факт.
Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.


Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.

Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земля дает +30-50% в год от своей цены.

Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев.
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:52

  xio13 написав:Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.

Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земля дает +30-50% в год от своей цены.

Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев.

Ну хорошо, вот купил такой спекуль вместо киевских метров черкасские гектары. И что с ними делать? Думаю, что рынок по земле будет очень узкий. Владелец нескольких гектаров максимум что сможет - это сдать их в аренду/продать агрохолдингу, пользующему соседние гектары. По той цене, которую холдинг предложит. И все! Никто ведь не будет гонять технику и людей за десятки км, чтобы обработать 5-10 га.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:08

Может быть, когда заработает рынок и все будет понятно и прозрачно, рынок земли сможет оттянуть деньги частных инвесторов из недвижимости. Сужу по себе. Квартира это понятно. Ее можно сдать кому захочу, ее можно продать когда и кому захочу. В крайнем случае буду жить сам. Как технически мне вложиться в пай, как на нем заработать и как потом выйти ума не приложу. Идти к обычному нотариусу оформлять? Пусть на первых порах этим занимаются те, кто в этом понимает. В рамках одного села кулаки скупают у будущих безземельных.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:15

Проверил то, что накидал в избранное на олхе. Самые дешевые варианты ушли (как новые, так и те, что висели с начала мая). Чуть дороже висят.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:51

  Vlad442 написав:Проверил то, что накидал в избранное на олхе. Самые дешевые варианты ушли (как новые, так и те, что висели с начала мая). Чуть дороже висят.


Мало ли почему они ушли. Ближайший год покупать смысла нет. Даже если кажется что очень выгодно, а то снизу могут постучать.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:57

Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  prosecutor написав:Ближайший год покупать смысла нет.

Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 23 тра, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:11

  prosecutor написав:
  Vlad442 написав:Проверил то, что накидал в избранное на олхе. Самые дешевые варианты ушли (как новые, так и те, что висели с начала мая). Чуть дороже висят.


Мало ли почему они ушли. Ближайший год покупать смысла нет. Даже если кажется что очень выгодно, а то снизу могут постучать.

Летим в 0.
airmax78
 
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