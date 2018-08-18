Додано: Суб 23 тра, 2020 00:23

Vlad442 написав: prosecutor написав: Ближайший год покупать смысла нет. Ближайший год покупать смысла нет.

Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.

Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.

Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже? Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?

я тоже так думаю.Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.Есть буквально 4-5 комплекса эконом класса, куда еще можно впрыгнуть по относительно демократичной цене. Но это - Оражны, Свитлопарки, Медовые и т.д. Может Варшавский (и В+) и там вроде уже нет однушек в продаже у ОП?На вторичке вижу дешевые неликвидные варианты, типа совко-трешек. Но тут уже есть место для фантазии: или сдавать покомнатно, или например купить себе, переехать, а свою однушку сдавать почти в эту же цену, что и была бы трешка.Вообще удивительные вещи: однушка в Эврике в аренде была 11-12 тыс грн, и продавалась тысяч по 65, правильно?За эти деньги можно что купить, что соответственно снять неплохую трешку в хорошем совковом кирпичном доме в пристойной локации (ну может с убитым ремонтом).Если для себя, для любой семьи больше чем из 1 человека, то кирпичная совкотрешка в разы комфортнее, чем Эвриковская однушка. Но рынок оценивает их практически одинаково.И т.д.Но так как раньше - пришел, спокойно повыбирал и купил ВЫГОДНО, ДЕШЕВО, ЛИКВИДНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ обьект - такого уже нет.