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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:23
Vlad442 написав: prosecutor написав:
Ближайший год покупать смысла нет.
Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?
я тоже так думаю.
Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.
Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.
Есть буквально 4-5 комплекса эконом класса, куда еще можно впрыгнуть по относительно демократичной цене. Но это - Оражны, Свитлопарки, Медовые и т.д. Может Варшавский (и В+) и там вроде уже нет однушек в продаже у ОП?
На вторичке вижу дешевые неликвидные варианты, типа совко-трешек. Но тут уже есть место для фантазии: или сдавать покомнатно, или например купить себе, переехать, а свою однушку сдавать почти в эту же цену, что и была бы трешка.
Вообще удивительные вещи: однушка в Эврике в аренде была 11-12 тыс грн, и продавалась тысяч по 65, правильно?
За эти деньги можно что купить, что соответственно снять неплохую трешку в хорошем совковом кирпичном доме в пристойной локации (ну может с убитым ремонтом).
Если для себя, для любой семьи больше чем из 1 человека, то кирпичная совкотрешка в разы комфортнее, чем Эвриковская однушка. Но рынок оценивает их практически одинаково.
И т.д.
Но так как раньше - пришел, спокойно повыбирал и купил ВЫГОДНО, ДЕШЕВО, ЛИКВИДНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ обьект - такого уже нет.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:32
Vlad442 написав: prosecutor написав:
Ближайший год покупать смысла нет.
Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?
Распад на народные республики. Кива - президент. Я ничему не удивлюсь.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:43
airmax78 написав:
Распад на народные республики. Кива - президент. Я ничему не удивлюсь.
кстати, у Кивы в декларации в 2017 году были в собственности 2 квартиры, гараж (394 кв.м.) и жомовая яма (хз что это), и он очень дорого сдавал это все в аренду, дороже всего была эта жомовая яма. А в декларации за 2019 год - пусто, ничего нет. Хотя может просто не заполнил - карантин же.
Так что Кива - нормальный лендлорд, да и уровень у него вполне отвечает нашему форуму. Я бы за него проголосовала бы!
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:57
investorkiev написав:
я тоже так думаю.
Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.
Дно на КРЖН достигается на 5-6-й квартал от начала коррекции. Так было после кризиса 2008-го, так было после кризиса 2014-го...
Форточка возможностей через 6-12 месяцев только приоткроется, а закрываться она начнет где-нибудь в 2023-2024 гг.
investorkiev написав:
Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.
Не уже, а еще
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 23 тра, 2020 00:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:58
investorkiev написав: airmax78 написав:
Распад на народные республики. Кива - президент. Я ничему не удивлюсь.
кстати, у Кивы в декларации в 2017 году были в собственности 2 квартиры, гараж (394 кв.м.) и жомовая яма (хз что это), и он очень дорого сдавал это все в аренду, дороже всего была эта жомовая яма. А в декларации за 2019 год - пусто, ничего нет. Хотя может просто не заполнил - карантин же.
Так что Кива - нормальный лендлорд, да и уровень у него вполне отвечает нашему форуму. Я бы за него проголосовала бы!
У Кивы сумасшедший эмоциональный интеллект, а именно он определяет успех человека в 21м веке. +1 голос за Киву.
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