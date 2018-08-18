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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3977397839793980

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 37
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
22%
8
знизяться на 10-25%
41%
15
знизяться на 25%-50%
16%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:23

  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:Ближайший год покупать смысла нет.

Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?


я тоже так думаю.
Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.

Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.

Есть буквально 4-5 комплекса эконом класса, куда еще можно впрыгнуть по относительно демократичной цене. Но это - Оражны, Свитлопарки, Медовые и т.д. Может Варшавский (и В+) и там вроде уже нет однушек в продаже у ОП?

На вторичке вижу дешевые неликвидные варианты, типа совко-трешек. Но тут уже есть место для фантазии: или сдавать покомнатно, или например купить себе, переехать, а свою однушку сдавать почти в эту же цену, что и была бы трешка.

Вообще удивительные вещи: однушка в Эврике в аренде была 11-12 тыс грн, и продавалась тысяч по 65, правильно?

За эти деньги можно что купить, что соответственно снять неплохую трешку в хорошем совковом кирпичном доме в пристойной локации (ну может с убитым ремонтом).

Если для себя, для любой семьи больше чем из 1 человека, то кирпичная совкотрешка в разы комфортнее, чем Эвриковская однушка. Но рынок оценивает их практически одинаково.
И т.д.
Но так как раньше - пришел, спокойно повыбирал и купил ВЫГОДНО, ДЕШЕВО, ЛИКВИДНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ обьект - такого уже нет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:32

  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:Ближайший год покупать смысла нет.

Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?

Распад на народные республики. Кива - президент. Я ничему не удивлюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:43

  airmax78 написав:Распад на народные республики. Кива - президент. Я ничему не удивлюсь.

кстати, у Кивы в декларации в 2017 году были в собственности 2 квартиры, гараж (394 кв.м.) и жомовая яма (хз что это), и он очень дорого сдавал это все в аренду, дороже всего была эта жомовая яма. А в декларации за 2019 год - пусто, ничего нет. Хотя может просто не заполнил - карантин же.

Так что Кива - нормальный лендлорд, да и уровень у него вполне отвечает нашему форуму. Я бы за него проголосовала бы!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:57

  investorkiev написав:я тоже так думаю.
Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.


Дно на КРЖН достигается на 5-6-й квартал от начала коррекции. Так было после кризиса 2008-го, так было после кризиса 2014-го...

Форточка возможностей через 6-12 месяцев только приоткроется, а закрываться она начнет где-нибудь в 2023-2024 гг.

  investorkiev написав:Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.


Не уже, а еще
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 тра, 2020 00:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:58

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Распад на народные республики. Кива - президент. Я ничему не удивлюсь.

кстати, у Кивы в декларации в 2017 году были в собственности 2 квартиры, гараж (394 кв.м.) и жомовая яма (хз что это), и он очень дорого сдавал это все в аренду, дороже всего была эта жомовая яма. А в декларации за 2019 год - пусто, ничего нет. Хотя может просто не заполнил - карантин же.

Так что Кива - нормальный лендлорд, да и уровень у него вполне отвечает нашему форуму. Я бы за него проголосовала бы!

У Кивы сумасшедший эмоциональный интеллект, а именно он определяет успех человека в 21м веке. +1 голос за Киву.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 02:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У Кивы сумасшедший эмоциональный интеллект

У Кивы из плюсов - только то что к андрологу ему ходить не надо.
Но государственный деятель должен другими достоинствами обладать :)
foxluck
 
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