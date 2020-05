Додано: Суб 23 тра, 2020 08:08

xio13 написав: investorkiev написав: https://nv.ua/biz/markets/kosyuk-nazval-zemelnuyu-reformu-farsom-i-rasskazal-za-skolko-gotov-pokupat-uchastki-novosti-ukraina-50089761.html



Многие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.



Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.



Но сам факт.

Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН. https://nv.ua/biz/markets/kosyuk-nazval-zemelnuyu-reformu-farsom-i-rasskazal-za-skolko-gotov-pokupat-uchastki-novosti-ukraina-50089761.htmlМногие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.Но сам факт.Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.



Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.



Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земля дает +30-50% в год от своей цены.



Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев. Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земляв год от своей цены.Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев.

казкарi ,

може Косюк отримуе стiльки на поверненнi ПДВ + "допомога" з держбюджету,

але ж не всi Косюки казкарi ,може Косюк отримуе стiльки на поверненнi ПДВ + "допомога" з держбюджету,але ж не всi Косюки

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/