RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3977397839793980

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 37
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
22%
8
знизяться на 10-25%
41%
15
знизяться на 25%-50%
16%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:23

  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:Ближайший год покупать смысла нет.

Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?


я тоже так думаю.
Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.

Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.

Есть буквально 4-5 комплекса эконом класса, куда еще можно впрыгнуть по относительно демократичной цене. Но это - Оражны, Свитлопарки, Медовые и т.д. Может Варшавский (и В+) и там вроде уже нет однушек в продаже у ОП?

На вторичке вижу дешевые неликвидные варианты, типа совко-трешек. Но тут уже есть место для фантазии: или сдавать покомнатно, или например купить себе, переехать, а свою однушку сдавать почти в эту же цену, что и была бы трешка.

Вообще удивительные вещи: однушка в Эврике в аренде была 11-12 тыс грн, и продавалась тысяч по 65, правильно?

За эти деньги можно что купить, что соответственно снять неплохую трешку в хорошем совковом кирпичном доме в пристойной локации (ну может с убитым ремонтом).

Если для себя, для любой семьи больше чем из 1 человека, то кирпичная совкотрешка в разы комфортнее, чем Эвриковская однушка. Но рынок оценивает их практически одинаково.
И т.д.
Но так как раньше - пришел, спокойно повыбирал и купил ВЫГОДНО, ДЕШЕВО, ЛИКВИДНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ обьект - такого уже нет.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 06.03.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:57

  investorkiev написав:я тоже так думаю.
Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.


Дно на КРЖН достигается на 5-6-й квартал от начала коррекции. Так было после кризиса 2008-го, так было после кризиса 2014-го...

Форточка возможностей через 6-12 месяцев только приоткроется, а закрываться она начнет где-нибудь в 2023-2024 гг.

  investorkiev написав:Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.


Не уже, а еще
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 тра, 2020 00:58, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5731
З нами з: 02.05.18
Подякував: 980 раз.
Подякували: 2145 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:08

  xio13 написав:
  investorkiev написав:https://nv.ua/biz/markets/kosyuk-nazval-zemelnuyu-reformu-farsom-i-rasskazal-za-skolko-gotov-pokupat-uchastki-novosti-ukraina-50089761.html

Многие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.

Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.

Но сам факт.
Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.


Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.

Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земля дает +30-50% в год от своей цены.

Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев.

казкарi ,
може Косюк отримуе стiльки на поверненнi ПДВ + "допомога" з держбюджету,
але ж не всi Косюки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19324
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:51

  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:Ближайший год покупать смысла нет.

Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?


Думаю хуже будет. Каждый год по 10 ярдов брать в долг не получится. Недобор бюджета спровоцировал уже печатный станок. Пружина сжимается. Расти экономике не на чем. Рынок земли не сработает. Даже если его запустят. В нашу страну и без этого выгодно инстировать, но что то желающих нет. И массово не будет. Нет условий и гарантий. А без роста экономики и благосостояния людей даже ипотека под 5 % толку не даст.
prosecutor
 
Повідомлень: 224
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:53

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:
  Vlad442 написав:Проверил то, что накидал в избранное на олхе. Самые дешевые варианты ушли (как новые, так и те, что висели с начала мая). Чуть дороже висят.


Мало ли почему они ушли. Ближайший год покупать смысла нет. Даже если кажется что очень выгодно, а то снизу могут постучать.

Летим в 0.


Не в 0, но минус 25-50% можем получить легко. Скорее всено не сразу и не быстро, но направление очевидно.
prosecutor
 
Повідомлень: 224
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Flyman, звісно карт роскривати не буду, але майже всі агрохолдинги ПО ДОКУМЕНТАХ збиткові, як і всі фермери ПО ДОКУМЕНТАХ.

Агросфера це супер прибуткова сфера, прикол лиш в тому що тут розвинутий готівковий розрахунок, а скільки виросло незрозуміло, от і виходить, що виросло по документах 100 тон, а миші з'їли 1000, або засуха взагалі не виросло )))

А саме цікаве, що потужні холдинги проти ринку землі, адже арендують паї за копійки, а купити треба аккумулювати великі гроші, інакше селян перепродасть пай іншому.
xio13
 
Повідомлень: 490
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3977397839793980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3011166
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13307
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 10046
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.