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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:23
Vlad442 написав: prosecutor написав:
Ближайший год покупать смысла нет.
Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?
я тоже так думаю.
Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.
Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.
Есть буквально 4-5 комплекса эконом класса, куда еще можно впрыгнуть по относительно демократичной цене. Но это - Оражны, Свитлопарки, Медовые и т.д. Может Варшавский (и В+) и там вроде уже нет однушек в продаже у ОП?
На вторичке вижу дешевые неликвидные варианты, типа совко-трешек. Но тут уже есть место для фантазии: или сдавать покомнатно, или например купить себе, переехать, а свою однушку сдавать почти в эту же цену, что и была бы трешка.
Вообще удивительные вещи: однушка в Эврике в аренде была 11-12 тыс грн, и продавалась тысяч по 65, правильно?
За эти деньги можно что купить, что соответственно снять неплохую трешку в хорошем совковом кирпичном доме в пристойной локации (ну может с убитым ремонтом).
Если для себя, для любой семьи больше чем из 1 человека, то кирпичная совкотрешка в разы комфортнее, чем Эвриковская однушка. Но рынок оценивает их практически одинаково.
И т.д.
Но так как раньше - пришел, спокойно повыбирал и купил ВЫГОДНО, ДЕШЕВО, ЛИКВИДНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ обьект - такого уже нет.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:57
investorkiev написав:
я тоже так думаю.
Если есть деньги, то как раз в ближайшие 6-12 месяцев можно проскочить в форточку возможностей.
Дно на КРЖН достигается на 5-6-й квартал от начала коррекции. Так было после кризиса 2008-го, так было после кризиса 2014-го...
Форточка возможностей через 6-12 месяцев только приоткроется, а закрываться она начнет где-нибудь в 2023-2024 гг.
investorkiev написав:
Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.
Не уже, а еще
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 23 тра, 2020 00:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 08:08
xio13 написав: investorkiev написав:
https://nv.ua/biz/markets/kosyuk-nazval-zemelnuyu-reformu-farsom-i-rasskazal-za-skolko-gotov-pokupat-uchastki-novosti-ukraina-50089761.html
Многие не понимали, как рынок земли подстегнет КРЖН.
Вот Косюк говорит что готов выкупать землю. На цену не смотрите - цена еще будет меняться.
Но сам факт.
Деньги МХП, которые никогда не попали бы на КРЖН попадут сотням тысяч селян. А уже от селян часть этих денег пойдет в КРЖН.
Примитивно мыслишь. Я тебе уже говорил что рынок земли это МИНУС для КРЖН, так как любой адекват понимает что выгоднее земля чем бетонометры. Часть спекулей продаст прелесть и купит земельку.. и таких очень много.
Сейчас вкладывать в бетон с доходностью 7% в грн это клиника. Если земля дает +30-50%
в год от своей цены.
Теже фермеры, нужно будет им аккумулиторвать $ что бы выкупать арендованые паи. Раньше они покупали бетон. Сейчас его будут продавать, для покупки паев.
казкарi ,
може Косюк отримуе стiльки на поверненнi ПДВ + "допомога" з держбюджету,
але ж не всi Косюки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 08:51
Vlad442 написав: prosecutor написав:
Ближайший год покупать смысла нет.
Сколько читаю форум всегда так говорили. Даже в годы явно удачные для покупки.
Наоборот, если цены упадут дешевле от сегодняшних, то тогда точно нет смысла покупать. Вообще тогда в Украине не будет смысла покупать, потому что драйверами падения ниже дна могут быть только очень неприятные события.
Горячая фаза войны, потеря территорий, крах экономики, падение банковской системы, потом пришла пандемия с реальными трупами, закрытыми метро и ТРЦ. Что ждем еще хуже?
Думаю хуже будет. Каждый год по 10 ярдов брать в долг не получится. Недобор бюджета спровоцировал уже печатный станок. Пружина сжимается. Расти экономике не на чем. Рынок земли не сработает. Даже если его запустят. В нашу страну и без этого выгодно инстировать, но что то желающих нет. И массово не будет. Нет условий и гарантий. А без роста экономики и благосостояния людей даже ипотека под 5 % толку не даст.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 08:53
airmax78 написав: prosecutor написав: Vlad442 написав:
Проверил то, что накидал в избранное на олхе. Самые дешевые варианты ушли (как новые, так и те, что висели с начала мая). Чуть дороже висят.
Мало ли почему они ушли. Ближайший год покупать смысла нет. Даже если кажется что очень выгодно, а то снизу могут постучать.
Летим в 0.
Не в 0, но минус 25-50% можем получить легко. Скорее всено не сразу и не быстро, но направление очевидно.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 08:58
Flyman, звісно карт роскривати не буду, але майже всі агрохолдинги ПО ДОКУМЕНТАХ збиткові, як і всі фермери ПО ДОКУМЕНТАХ.
Агросфера це супер прибуткова сфера, прикол лиш в тому що тут розвинутий готівковий розрахунок, а скільки виросло незрозуміло, от і виходить, що виросло по документах 100 тон, а миші з'їли 1000, або засуха взагалі не виросло )))
А саме цікаве, що потужні холдинги проти ринку землі, адже арендують паї за копійки, а купити треба аккумулювати великі гроші, інакше селян перепродасть пай іншому.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:13
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:20
trololo написав:
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виходить, що ракетой і не пахне...
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:21
trololo написав:
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:31
trololo написав:
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Тетка при ЗП 12к так и не смогла ничего отложить?!
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