Додано: Суб 23 тра, 2020 11:14

Я считаю что помогать нужно напрямую, и там где это даст максимальный положительный эффект.



Лично я регулярно помогаю больным детям, лежащим в Охмадите, в основном с онкологией. Кто-то все равно не вытягивает, а кто-то и успешно побеждает рак, в 5-6 лет организм может побороться. 50/50, но спасенный ребенок - это вся жизнь впереди.



Помогать же пенсам, по типу Жизнелюба я не считаю нужным - они свое отжили уже, лучше детям, у нас очень много детей, нуждающихся в помощи (не только лечение), выбирай любую нищу.



Люди, которые оказались на улице недавно - тоже входят в категорию максимально положительного эффекта. Буквально тысяча гривен может вернуть их к нормальной жизнь, но нужно вовремя получить это финансовое плечо и чтобы тебя направили в нужное русло. Иначе- жизнь на дне засасывает, и бомжа со стажем уже не исправишь и не поможешь.



Так что нужно действовать