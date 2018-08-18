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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:35
investorkiev написав:
Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.
то есть вы признаете что цены завышены и сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м это реально дорого? спасибо, у меня исчезло последнее сомнение что ценам есть куда падать.
Напомнило один случай. Работал я в рекламе и был у нас очень капризный клиент, сколько мы ему не предлагали вариантов на всё он отвечал что хорошего и дешевого - у нас нет. Что при более глубоком изучении потребностей оказалось "хочу дорогое, а денег только на дешевое". То что цены падают не означатает что сталинки на Хрещатике будут стоить как хрущевки на Щербакова.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 тра, 2020 10:52, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:38
flyman написав:
пора дiставати термiнологiю учотки yura_ та струсити нафталiн:
ОШ, ЯЗ, що там ще було?
УВ-ударная волна, идёт перед ОШ и ЯЗ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:57
trololo написав:
https://project.liga.net/projects/homeless_quarantine/
Интересно почитать
тоесть, когда я пишу что у нас антисоциальное государство - то ты отрицаешь, а когда то же самое пишет лига - репостишь?
я уже писал про бездомных, еще до карантина, и цифру называл аналогичную - 50 тыс человек в Киеве. Для государства, да и для мерии им помочь - это три копейки, но власть предпочитает закрыть глаза на проблемы людей и выкидывать миллиарды на "патриотичне" кино и 400 млн грн за этот год - на проект "стена", который уже сосет деньги 6 лет, а на выходе будет пару пентхаузов в Тетрисе и поршей у очередных чиновников.
ЗЫ но то что ты поднимаешь этот вопрос - хорошо, нужно поднимать интерес к данной теме, может люди смогут помочь или еще както поучаствовать в помощи данной категории людей.
Модераторы, не удаляйте плиз сообщения на эту тему, поверим в человеческую доброту.
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investorkiev
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:06
investorkiev написав:
ЗЫ но то что ты поднимаешь этот вопрос - хорошо, нужно поднимать интерес к данной теме, может люди смогут помочь или еще както поучаствовать в помощи данной категории людей.
ты тоже можешь помочь.
задекларируй доход от аренды за 2019г., еще успеешь.
и заплати налоги.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:14
Я считаю что помогать нужно напрямую, и там где это даст максимальный положительный эффект.
Лично я регулярно помогаю больным детям, лежащим в Охмадите, в основном с онкологией. Кто-то все равно не вытягивает, а кто-то и успешно побеждает рак, в 5-6 лет организм может побороться. 50/50, но спасенный ребенок - это вся жизнь впереди.
Помогать же пенсам, по типу Жизнелюба я не считаю нужным - они свое отжили уже, лучше детям, у нас очень много детей, нуждающихся в помощи (не только лечение), выбирай любую нищу.
Люди, которые оказались на улице недавно - тоже входят в категорию максимально положительного эффекта. Буквально тысяча гривен может вернуть их к нормальной жизнь, но нужно вовремя получить это финансовое плечо и чтобы тебя направили в нужное русло. Иначе- жизнь на дне засасывает, и бомжа со стажем уже не исправишь и не поможешь.
Так что нужно действовать
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investorkiev
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:16
investorkiev написав:
Так что нужно действовать
бла-бла-бла.
при чем тут мэрия и государство к твоей целевой помощи?
хочешь, чтобы мэрия помогала?
декларируй доходы и плати налоги.
но ты ведь не хочешь. жадный ведь. такой себе донбасс-стайл.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:22
детский лепет на взрослом уровне
«Хочу наголосити, що «Укрбуд» – компанія, засновником якої є не якась шарашкіна контора. Засновником компанії і корпорації, під егідою якої велося будівництво, є Кабінет Міністрів України. І говорити, що Кличко зараз може взяти і сам розібратися з наслідками дій недобросовісного забудовника – як мінімуму, некоректно. Але, всі розуміють, що проблему 13-ти тисяч інвесторів «Укрбуду», – киян, які чекають на своє житло, треба вирішувати. Тому «Київміськбуд» долучився до її розв’язання і взяв на себе зобов’язання перед інвесторами. Але зіткнувся з низкою проблем, які йому спочатку обіцяли допомогти вирішити на державному рівні», – наголосив Віталій Кличко.
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_rozpoviv_u_chomu_polyagayut_problemi_z_nedobudovami_ukrbudu/
Это не я, это всё они виноваты-не следили за Микитасем
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:34
Юра, государству некогда помогать больным детям, сколько налогов ни заплати - всегда найдется очередная капитализация Привата, Ощада, Укрэксима на 10-20 млрд грн, очередной убыток Энергоатома, очередной проект «стена», очередной фильмец, очередной ребенок чиновника без бентли (пока еще), очередной Укрбуд, который почему то нужно достраивать за всеобщие деньги.
Есть эффективные государства, а есть неэффективные.
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investorkiev
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