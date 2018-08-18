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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3978397939803981

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 37
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
5
знизяться в межах 10%
22%
8
знизяться на 10-25%
41%
15
знизяться на 25%-50%
16%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Другой вопрос, что откровенно дешевого уже почти ничего нет на рынке. А хорошего и дешевого - вообще нет.

то есть вы признаете что цены завышены и сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м это реально дорого? спасибо, у меня исчезло последнее сомнение что ценам есть куда падать.

Напомнило один случай. Работал я в рекламе и был у нас очень капризный клиент, сколько мы ему не предлагали вариантов на всё он отвечал что хорошего и дешевого - у нас нет. Что при более глубоком изучении потребностей оказалось "хочу дорогое, а денег только на дешевое". То что цены падают не означатает что сталинки на Хрещатике будут стоить как хрущевки на Щербакова.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 10:52, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:38

  flyman написав:пора дiставати термiнологiю учотки yura_ та струсити нафталiн:
ОШ, ЯЗ, що там ще було?

УВ-ударная волна, идёт перед ОШ и ЯЗ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:57

  trololo написав:https://project.liga.net/projects/homeless_quarantine/

Интересно почитать

тоесть, когда я пишу что у нас антисоциальное государство - то ты отрицаешь, а когда то же самое пишет лига - репостишь?
я уже писал про бездомных, еще до карантина, и цифру называл аналогичную - 50 тыс человек в Киеве. Для государства, да и для мерии им помочь - это три копейки, но власть предпочитает закрыть глаза на проблемы людей и выкидывать миллиарды на "патриотичне" кино и 400 млн грн за этот год - на проект "стена", который уже сосет деньги 6 лет, а на выходе будет пару пентхаузов в Тетрисе и поршей у очередных чиновников.

ЗЫ но то что ты поднимаешь этот вопрос - хорошо, нужно поднимать интерес к данной теме, может люди смогут помочь или еще както поучаствовать в помощи данной категории людей.

Модераторы, не удаляйте плиз сообщения на эту тему, поверим в человеческую доброту.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:06

  investorkiev написав:ЗЫ но то что ты поднимаешь этот вопрос - хорошо, нужно поднимать интерес к данной теме, может люди смогут помочь или еще както поучаствовать в помощи данной категории людей.

ты тоже можешь помочь.
задекларируй доход от аренды за 2019г., еще успеешь.
и заплати налоги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я считаю что помогать нужно напрямую, и там где это даст максимальный положительный эффект.

Лично я регулярно помогаю больным детям, лежащим в Охмадите, в основном с онкологией. Кто-то все равно не вытягивает, а кто-то и успешно побеждает рак, в 5-6 лет организм может побороться. 50/50, но спасенный ребенок - это вся жизнь впереди.

Помогать же пенсам, по типу Жизнелюба я не считаю нужным - они свое отжили уже, лучше детям, у нас очень много детей, нуждающихся в помощи (не только лечение), выбирай любую нищу.

Люди, которые оказались на улице недавно - тоже входят в категорию максимально положительного эффекта. Буквально тысяча гривен может вернуть их к нормальной жизнь, но нужно вовремя получить это финансовое плечо и чтобы тебя направили в нужное русло. Иначе- жизнь на дне засасывает, и бомжа со стажем уже не исправишь и не поможешь.

Так что нужно действовать
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:16

  investorkiev написав:Так что нужно действовать

бла-бла-бла.
при чем тут мэрия и государство к твоей целевой помощи?
хочешь, чтобы мэрия помогала?
декларируй доходы и плати налоги.
но ты ведь не хочешь. жадный ведь. такой себе донбасс-стайл.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:22

детский лепет на взрослом уровне
«Хочу наголосити, що «Укрбуд» – компанія, засновником якої є не якась шарашкіна контора. Засновником компанії і корпорації, під егідою якої велося будівництво, є Кабінет Міністрів України. І говорити, що Кличко зараз може взяти і сам розібратися з наслідками дій недобросовісного забудовника – як мінімуму, некоректно. Але, всі розуміють, що проблему 13-ти тисяч інвесторів «Укрбуду», – киян, які чекають на своє житло, треба вирішувати. Тому «Київміськбуд» долучився до її розв’язання і взяв на себе зобов’язання перед інвесторами. Але зіткнувся з низкою проблем, які йому спочатку обіцяли допомогти вирішити на державному рівні», – наголосив Віталій Кличко.
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_rozpoviv_u_chomu_polyagayut_problemi_z_nedobudovami_ukrbudu/
Это не я, это всё они виноваты-не следили за Микитасем
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Юра, государству некогда помогать больным детям, сколько налогов ни заплати - всегда найдется очередная капитализация Привата, Ощада, Укрэксима на 10-20 млрд грн, очередной убыток Энергоатома, очередной проект «стена», очередной фильмец, очередной ребенок чиновника без бентли (пока еще), очередной Укрбуд, который почему то нужно достраивать за всеобщие деньги.

Есть эффективные государства, а есть неэффективные.
investorkiev
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