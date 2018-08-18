Тетка при ЗП 12к так и не смогла ничего отложить?!
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Додано: Суб 23 тра, 2020 10:31
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то есть вы признаете что цены завышены и сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м это реально дорого? спасибо, у меня исчезло последнее сомнение что ценам есть куда падать.
Напомнило один случай. Работал я в рекламе и был у нас очень капризный клиент, сколько мы ему не предлагали вариантов на всё он отвечал что хорошего и дешевого - у нас нет. Что при более глубоком изучении потребностей оказалось "хочу дорогое, а денег только на дешевое". То что цены падают не означатает что сталинки на Хрещатике будут стоить как хрущевки на Щербакова.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 10:52, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:38
УВ-ударная волна, идёт перед ОШ и ЯЗ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:06
ты тоже можешь помочь.
задекларируй доход от аренды за 2019г., еще успеешь.
и заплати налоги.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я считаю что помогать нужно напрямую, и там где это даст максимальный положительный эффект.
Лично я регулярно помогаю больным детям, лежащим в Охмадите, в основном с онкологией. Кто-то все равно не вытягивает, а кто-то и успешно побеждает рак, в 5-6 лет организм может побороться. 50/50, но спасенный ребенок - это вся жизнь впереди.
Помогать же пенсам, по типу Жизнелюба я не считаю нужным - они свое отжили уже, лучше детям, у нас очень много детей, нуждающихся в помощи (не только лечение), выбирай любую нищу.
Люди, которые оказались на улице недавно - тоже входят в категорию максимально положительного эффекта. Буквально тысяча гривен может вернуть их к нормальной жизнь, но нужно вовремя получить это финансовое плечо и чтобы тебя направили в нужное русло. Иначе- жизнь на дне засасывает, и бомжа со стажем уже не исправишь и не поможешь.
Так что нужно действовать
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:16
бла-бла-бла.
при чем тут мэрия и государство к твоей целевой помощи?
хочешь, чтобы мэрия помогала?
декларируй доходы и плати налоги.
но ты ведь не хочешь. жадный ведь. такой себе донбасс-стайл.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:22
детский лепет на взрослом уровне
Это не я, это всё они виноваты-не следили за Микитасем
Востаннє редагувалось Serg-ik в Суб 23 тра, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Юра, государству некогда помогать больным детям, сколько налогов ни заплати - всегда найдется очередная капитализация Привата, Ощада, Укрэксима на 10-20 млрд грн, очередной убыток Энергоатома, очередной проект «стена», очередной фильмец, очередной ребенок чиновника без бентли (пока еще), очередной Укрбуд, который почему то нужно достраивать за всеобщие деньги.
Есть эффективные государства, а есть неэффективные.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:42
Боюсь что так. Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 тра, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:42
investorkiev
тогда при чем тут "государство и мэрия"?
начни с себя. ты ведь сам такой же, как они.
ты на белый капитал квартиры покупал? нет, конечно.
теперь крысишь доходы от аренды.
если сам так живешь всю жизнь, нет смысла быть моралистом и упоминать какие-то "государство и мэрию".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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