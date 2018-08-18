Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39

airmax78 написав: Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить. Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить.

в этом особенность олигархической системы, за кого вы не проголосуете над президентом будут олигархи и местные князьки. Война невыгодна никому, ПАП повоевал и проиграл выборы в т.ч. из-за войны с Беней. Мир с олигархами чреват антисоциальными инициативами (тарифами, налогами и прочими).Кого бы вы не выбрали будет тоже самое. Последний кто мог что то изменить был Кучма. Когда народ это осознает, желание обзаводиться жильём в Киеве сильно поубавится. 10 лет назад когда я покупал свою столичную квартиру я еще верил в перспективу, в свободный рынок и т.д. На данном этапе я бы не покупал квартиру.Если аренда не растет на 10% в год, то в своей квартире выгоды нет, на депозите какой никакой рост есть, арендованная квартира это безграничные возможности экономить на дороге на работу, найти работу не в киеве, не в Украине и т.д. Одно что меня реально сдерживает - человеческий фактор, лендлорды иногда бывают неадекватными. Когда выносят мозг не хочется ни денег ни квартиры. TBS был бы идеальный вариант. Подскажите его Зеленскому TBS - вариант как можно достроить и продать недострои. Правда после запуска TBS КРЖН будет полностью переформатирован.