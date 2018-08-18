RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3979398039813982

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
5
знизяться в межах 10%
28%
11
знизяться на 10-25%
38%
15
знизяться на 25%-50%
15%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить.
в этом особенность олигархической системы, за кого вы не проголосуете над президентом будут олигархи и местные князьки. Война невыгодна никому, ПАП повоевал и проиграл выборы в т.ч. из-за войны с Беней. Мир с олигархами чреват антисоциальными инициативами (тарифами, налогами и прочими).

Кого бы вы не выбрали будет тоже самое. Последний кто мог что то изменить был Кучма. Когда народ это осознает, желание обзаводиться жильём в Киеве сильно поубавится. 10 лет назад когда я покупал свою столичную квартиру я еще верил в перспективу, в свободный рынок и т.д. На данном этапе я бы не покупал квартиру.

Если аренда не растет на 10% в год, то в своей квартире выгоды нет, на депозите какой никакой рост есть, арендованная квартира это безграничные возможности экономить на дороге на работу, найти работу не в киеве, не в Украине и т.д. Одно что меня реально сдерживает - человеческий фактор, лендлорды иногда бывают неадекватными. Когда выносят мозг не хочется ни денег ни квартиры. TBS был бы идеальный вариант. Подскажите его Зеленскому TBS - вариант как можно достроить и продать недострои. Правда после запуска TBS КРЖН будет полностью переформатирован.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 06.04.16
Подякував: 794 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:детский лепет на взрослом уровне
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... i_ukrbudu/
Это не я, это всё они виноваты-не следили за Микитасем

Он прав. Даже не смотря на то что Микитась это его кореш, формально он прав.
Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.
Минобороны и земли на которых строили это комптенеция Кличко? Нет.
ДАБИ которое давало разрешения на стройки это компетенция Кличко? Нет.
Президентом Укрбуда его назначал Кличко? Нет.
Какие вопросы тут к Кличко?
Santehnik
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:40

  Yuri_T написав:investorkiev
тогда при чем тут "государство и мэрия"?

начни с себя. ".

Так я об этом и говорю: на государство надежды нет, нужно помогать самим напрямую. Я так сам и делаю, и другим советую делать.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 06.03.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:50

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить.
в этом особенность олигархической системы, за кого вы не проголосуете над президентом будут олигархи и местные князьки. Война невыгодна никому, ПАП повоевал и проиграл выборы в т.ч. из-за войны с Беней. Мир с олигархами чреват антисоциальными инициативами (тарифами, налогами и прочими).

Кого бы вы не выбрали будет тоже самое. Последний кто мог что то изменить был Кучма. Когда народ это осознает, желание обзаводиться жильём в Киеве сильно поубавится. 10 лет назад когда я покупал свою столичную квартиру я еще верил в перспективу, в свободный рынок и т.д. На данном этапе я бы не покупал квартиру.

Если аренда не растет на 10% в год, то в своей квартире выгоды нет, на депозите какой никакой рост есть, арендованная квартира это безграничные возможности экономить на дороге на работу, найти работу не в киеве, не в Украине и т.д. Одно что меня реально сдерживает - человеческий фактор, лендлорды иногда бывают неадекватными. Когда выносят мозг не хочется ни денег ни квартиры. TBS был бы идеальный вариант. Подскажите его Зеленскому TBS - вариант как можно достроить и продать недострои. Правда после запуска TBS КРЖН будет полностью переформатирован.

Кучма, вообще-то, был отцом этой олигархической системы - при нем они все появились и обросли активами. И первый прездидент, при котором влияние олигархов начало падать - это был Порох. Еще один срок, и у нас в худшем случае остался бы один Ахметов и сам Порох. Но народ поддержал олиграхов. А теперь рассказывает тут, что с олигархами невозможно бороться.
airmax78
 
Повідомлень: 34524
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4037 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:15

  airmax78 написав:Еще один срок, и у нас в худшем случае остался бы один Ахметов и сам Порох. Но народ поддержал олиграхов. А теперь рассказывает тут, что с олигархами невозможно бороться.

Макс, ну вы даете.
А еще б один срок Виктора Федоровича, и тоже осталось бы максимум 2 олигарха - Ахметов и сам ВФЯ. А может и вообще один ВФЯ бы остался.

Вы же умный еврей, а размышляете как гуцул из забитого села.
Это явно не тот случай когда меньше-лучше.
Если остается 1-2-3 олигарха, то они начинают включать доильный аппарат на полную катушку и в итоге получается хуже.

Оптимально - это много средних/мелких олигархов, каждый из которых конкурирует с другими. Как в Южной Корее - Чеболи, слышали о таком?
Такое Кучма и строил - он сам не был олигархом, но был над олигархами, их арбитром.
Такое построил Путин, он сам не олигарх, но ни у кого не возникает сомнения что он может «назначить» так и «снять» любого олигарха.

Во главе государства не должен быть человек, меряющий все личным капиталом, как Порох. Иначе это катастрофа, она собственно уже случилась в 2014-2019, теперь большой вопрос сможет ли страна ликвидировать последствия и сшиться в единое целое, или процесс необратим
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 06.03.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:38

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:investorkiev
тогда при чем тут "государство и мэрия"?

начни с себя. ".

Так я об этом и говорю: на государство надежды нет, нужно помогать самим напрямую. Я так сам и делаю, и другим советую делать.

тот пост, где были разглагольствования про государство и мэрию, которым ничего не стоит помочь обездоленным, успешно вытерли.
а ты, как всегда, в прыжке переобулся.
ты начни с себя: плати налоги, не мародёрствуй, и только потом будешь иметь право спрашивать результат.
а пока для государства ты и такие, как ты - раковая опухоль.
высасываешь ресурсы, пользуешься инфраструктурой, кричишь про какие-то свои права, требуешь считаться с твоим мнением и т.д.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14732
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 4339 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 3979398039813982
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3011356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13312
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 10102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18980)
23.05.2020 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.