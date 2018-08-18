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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39
airmax78 написав:
Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить.
в этом особенность олигархической системы, за кого вы не проголосуете над президентом будут олигархи и местные князьки. Война невыгодна никому, ПАП повоевал и проиграл выборы в т.ч. из-за войны с Беней. Мир с олигархами чреват антисоциальными инициативами (тарифами, налогами и прочими).
Кого бы вы не выбрали будет тоже самое. Последний кто мог что то изменить был Кучма. Когда народ это осознает, желание обзаводиться жильём в Киеве сильно поубавится. 10 лет назад когда я покупал свою столичную квартиру я еще верил в перспективу, в свободный рынок и т.д. На данном этапе я бы не покупал квартиру.
Если аренда не растет на 10% в год, то в своей квартире выгоды нет, на депозите какой никакой рост есть, арендованная квартира это безграничные возможности экономить на дороге на работу, найти работу не в киеве, не в Украине и т.д. Одно что меня реально сдерживает - человеческий фактор, лендлорды иногда бывают неадекватными. Когда выносят мозг не хочется ни денег ни квартиры. TBS был бы идеальный вариант. Подскажите его Зеленскому TBS - вариант как можно достроить и продать недострои. Правда после запуска TBS КРЖН будет полностью переформатирован.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 тра, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:03
Он прав. Даже не смотря на то что Микитась это его кореш, формально он прав.
Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.
Минобороны и земли на которых строили это комптенеция Кличко? Нет.
ДАБИ которое давало разрешения на стройки это компетенция Кличко? Нет.
Президентом Укрбуда его назначал Кличко? Нет.
Какие вопросы тут к Кличко?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:40
Yuri_T написав:investorkiev
тогда при чем тут "государство и мэрия"?
начни с себя. ".
Так я об этом и говорю: на государство надежды нет, нужно помогать самим напрямую. Я так сам и делаю, и другим советую делать.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:50
vitaliian написав: airmax78 написав:
Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить.
в этом особенность олигархической системы, за кого вы не проголосуете над президентом будут олигархи и местные князьки. Война невыгодна никому, ПАП повоевал и проиграл выборы в т.ч. из-за войны с Беней. Мир с олигархами чреват антисоциальными инициативами (тарифами, налогами и прочими).
Кого бы вы не выбрали будет тоже самое. Последний кто мог что то изменить был Кучма. Когда народ это осознает, желание обзаводиться жильём в Киеве сильно поубавится. 10 лет назад когда я покупал свою столичную квартиру я еще верил в перспективу, в свободный рынок и т.д. На данном этапе я бы не покупал квартиру.
Если аренда не растет на 10% в год, то в своей квартире выгоды нет, на депозите какой никакой рост есть, арендованная квартира это безграничные возможности экономить на дороге на работу, найти работу не в киеве, не в Украине и т.д. Одно что меня реально сдерживает - человеческий фактор, лендлорды иногда бывают неадекватными. Когда выносят мозг не хочется ни денег ни квартиры. TBS был бы идеальный вариант. Подскажите его Зеленскому TBS - вариант как можно достроить и продать недострои. Правда после запуска TBS КРЖН будет полностью переформатирован.
Кучма, вообще-то, был отцом этой олигархической системы - при нем они все появились и обросли активами. И первый прездидент, при котором влияние олигархов начало падать - это был Порох. Еще один срок, и у нас в худшем случае остался бы один Ахметов и сам Порох. Но народ поддержал олиграхов. А теперь рассказывает тут, что с олигархами невозможно бороться.
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airmax78
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:15
airmax78 написав:
Еще один срок, и у нас в худшем случае остался бы один Ахметов и сам Порох. Но народ поддержал олиграхов. А теперь рассказывает тут, что с олигархами невозможно бороться.
Макс, ну вы даете.
А еще б один срок Виктора Федоровича, и тоже осталось бы максимум 2 олигарха - Ахметов и сам ВФЯ. А может и вообще один ВФЯ бы остался.
Вы же умный еврей, а размышляете как гуцул из забитого села.
Это явно не тот случай когда меньше-лучше.
Если остается 1-2-3 олигарха, то они начинают включать доильный аппарат на полную катушку и в итоге получается хуже.
Оптимально - это много средних/мелких олигархов, каждый из которых конкурирует с другими. Как в Южной Корее - Чеболи, слышали о таком?
Такое Кучма и строил - он сам не был олигархом, но был над олигархами, их арбитром.
Такое построил Путин, он сам не олигарх, но ни у кого не возникает сомнения что он может «назначить» так и «снять» любого олигарха.
Во главе государства не должен быть человек, меряющий все личным капиталом, как Порох. Иначе это катастрофа, она собственно уже случилась в 2014-2019, теперь большой вопрос сможет ли страна ликвидировать последствия и сшиться в единое целое, или процесс необратим
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investorkiev
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:38
investorkiev написав: Yuri_T написав:investorkiev
тогда при чем тут "государство и мэрия"?
начни с себя. ".
Так я об этом и говорю: на государство надежды нет, нужно помогать самим напрямую. Я так сам и делаю, и другим советую делать.
тот пост, где были разглагольствования про государство и мэрию, которым ничего не стоит помочь обездоленным, успешно вытерли.
а ты, как всегда, в прыжке переобулся.
ты начни с себя: плати налоги, не мародёрствуй, и только потом будешь иметь право спрашивать результат.
а пока для государства ты и такие, как ты - раковая опухоль.
высасываешь ресурсы, пользуешься инфраструктурой, кричишь про какие-то свои права, требуешь считаться с твоим мнением и т.д.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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