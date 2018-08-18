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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39803981398239833984>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
5
знизяться в межах 10%
28%
11
знизяться на 10-25%
38%
15
знизяться на 25%-50%
15%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить.
в этом особенность олигархической системы, за кого вы не проголосуете над президентом будут олигархи и местные князьки. Война невыгодна никому, ПАП повоевал и проиграл выборы в т.ч. из-за войны с Беней. Мир с олигархами чреват антисоциальными инициативами (тарифами, налогами и прочими).

Кого бы вы не выбрали будет тоже самое. Последний кто мог что то изменить был Кучма. Когда народ это осознает, желание обзаводиться жильём в Киеве сильно поубавится. 10 лет назад когда я покупал свою столичную квартиру я еще верил в перспективу, в свободный рынок и т.д. На данном этапе я бы не покупал квартиру.

Если аренда не растет на 10% в год, то в своей квартире выгоды нет, на депозите какой никакой рост есть, арендованная квартира это безграничные возможности экономить на дороге на работу, найти работу не в киеве, не в Украине и т.д. Одно что меня реально сдерживает - человеческий фактор, лендлорды иногда бывают неадекватными. Когда выносят мозг не хочется ни денег ни квартиры. TBS был бы идеальный вариант. Подскажите его Зеленскому TBS - вариант как можно достроить и продать недострои. Правда после запуска TBS КРЖН будет полностью переформатирован.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:детский лепет на взрослом уровне
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... i_ukrbudu/
Это не я, это всё они виноваты-не следили за Микитасем

Он прав. Даже не смотря на то что Микитась это его кореш, формально он прав.
Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.
Минобороны и земли на которых строили это комптенеция Кличко? Нет.
ДАБИ которое давало разрешения на стройки это компетенция Кличко? Нет.
Президентом Укрбуда его назначал Кличко? Нет.
Какие вопросы тут к Кличко?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:42

  Santehnik написав:Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.

все замазаны.
теперь мячик футболят.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:51

  vitaliian написав: сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м


А де таке є? ("утєпльонниє" панелі не прєдлагать!)
Я от, в категорії 1к ~60-70кує, більше наблюдаю об"яви, в яких ремонти вже своє віджили і великої орендної привабливості не складають. Ще й по 1500/м2. Це я так розумію хвиля лендлордів-отказніков, яким вже впадло ремонтувать той санвузол, мінять дивани і переклеювать обої? :D
Не схоже на топливо для ракєти.
ivswise
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:56

  Yuri_T написав:
  Santehnik написав:Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.

все замазаны.
теперь мячик футболят.

то что лежит сегодня "на поверхности"
1. МО не хочет подписывать договора с КГС на прежних условиях, хотят больше
2. ДАБИ не принимает готовые объекты, "заноса" нет-идите в сад, ничего нового...
собственно классика жанра...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:56

  ivswise написав:
  vitaliian написав: сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м


А де таке є? ("утєпльонниє" панелі не прєдлагать!)
Я от, в категорії 1к ~60-70кує, більше наблюдаю об"яви, в яких ремонти вже своє віджили і великої орендної привабливості не складають. Ще й по 1500/м2. Це я так розумію хвиля лендлордів-отказніков, яким вже впадло ремонтувать той санвузол, мінять дивани і переклеювать обої? :D
Не схоже на топливо для ракєти.

это новострой без ремонта.

https://www.olx.ua/obyavlenie/m-akademg ... HRspc.html

у них есть разные квадратуры, реально 800м от метро
уже 904куе/м2 а зимой было 1к
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:59

  ivswise написав:
  vitaliian написав: сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м


А де таке є? ("утєпльонниє" панелі не прєдлагать!)

увы исключительно в фантазиях виталииана… :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:все замазаны.
теперь мячик футболят.

Да обычный торг идёт.
Там же начале речь шла о том что у Укрбуда поменяется собственник или же объекты заберет Интергалбуд (который следующий на очереди в таблицу умножения на ноль), а только потом уже каким-то образом резко из ниоткуда появился вариант что все объекты решил забрать КМБ и очень быстро этот вариант был принят.
И КМБ настаивает что забирает всё сразу, а не частично или выходит из игры.
КМБ это хоть и принадлежащий городу застройщик, но по факту точно такая же франшиза как Укрбуд. Очевидно не всех этот расклад устроил, вот и начались движения.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:01

  Прохожий написав:
  ivswise написав:
  vitaliian написав: сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м


А де таке є? ("утєпльонниє" панелі не прєдлагать!)

увы исключительно в фантазиях виталииана… :mrgreen:

ссылка на мои фантазии выше
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://finclub.net/ua/news/valiutni-de ... seify.html

Банкиры говорят что вал.депо будут под 0%, а во многих банках- с отрицательной доходностью.
Это реальность уже и в Украине.

Смех смехом, а деполюди имеют только одну альтернативу. И вы сами знаете какую )))
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