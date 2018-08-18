Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Но кто у нас дважды проголосовал за людей, которые в госуправлении ни в зуб ногой? Что-то не могу вспомнить.
в этом особенность олигархической системы, за кого вы не проголосуете над президентом будут олигархи и местные князьки. Война невыгодна никому, ПАП повоевал и проиграл выборы в т.ч. из-за войны с Беней. Мир с олигархами чреват антисоциальными инициативами (тарифами, налогами и прочими).
Кого бы вы не выбрали будет тоже самое. Последний кто мог что то изменить был Кучма. Когда народ это осознает, желание обзаводиться жильём в Киеве сильно поубавится. 10 лет назад когда я покупал свою столичную квартиру я еще верил в перспективу, в свободный рынок и т.д. На данном этапе я бы не покупал квартиру.
Если аренда не растет на 10% в год, то в своей квартире выгоды нет, на депозите какой никакой рост есть, арендованная квартира это безграничные возможности экономить на дороге на работу, найти работу не в киеве, не в Украине и т.д. Одно что меня реально сдерживает - человеческий фактор, лендлорды иногда бывают неадекватными. Когда выносят мозг не хочется ни денег ни квартиры. TBS был бы идеальный вариант. Подскажите его Зеленскому TBS - вариант как можно достроить и продать недострои. Правда после запуска TBS КРЖН будет полностью переформатирован.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Он прав. Даже не смотря на то что Микитась это его кореш, формально он прав. Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева. Минобороны и земли на которых строили это комптенеция Кличко? Нет. ДАБИ которое давало разрешения на стройки это компетенция Кличко? Нет. Президентом Укрбуда его назначал Кличко? Нет. Какие вопросы тут к Кличко?
vitaliian написав: сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м
А де таке є? ("утєпльонниє" панелі не прєдлагать!) Я от, в категорії 1к ~60-70кує, більше наблюдаю об"яви, в яких ремонти вже своє віджили і великої орендної привабливості не складають. Ще й по 1500/м2. Це я так розумію хвиля лендлордів-отказніков, яким вже впадло ремонтувать той санвузол, мінять дивани і переклеювать обої? Не схоже на топливо для ракєти.
Santehnik написав:Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.
все замазаны. теперь мячик футболят.
то что лежит сегодня "на поверхности" 1. МО не хочет подписывать договора с КГС на прежних условиях, хотят больше 2. ДАБИ не принимает готовые объекты, "заноса" нет-идите в сад, ничего нового... собственно классика жанра...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
vitaliian написав: сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м
А де таке є? ("утєпльонниє" панелі не прєдлагать!) Я от, в категорії 1к ~60-70кує, більше наблюдаю об"яви, в яких ремонти вже своє віджили і великої орендної привабливості не складають. Ще й по 1500/м2. Це я так розумію хвиля лендлордів-отказніков, яким вже впадло ремонтувать той санвузол, мінять дивани і переклеювать обої? Не схоже на топливо для ракєти.
Yuri_T написав:все замазаны. теперь мячик футболят.
Да обычный торг идёт. Там же начале речь шла о том что у Укрбуда поменяется собственник или же объекты заберет Интергалбуд (который следующий на очереди в таблицу умножения на ноль), а только потом уже каким-то образом резко из ниоткуда появился вариант что все объекты решил забрать КМБ и очень быстро этот вариант был принят. И КМБ настаивает что забирает всё сразу, а не частично или выходит из игры. КМБ это хоть и принадлежащий городу застройщик, но по факту точно такая же франшиза как Укрбуд. Очевидно не всех этот расклад устроил, вот и начались движения.